이 대통령, 민주당 창당 70주년에 "더욱 단단한 '원팀'으로 빛의 혁명 완수"

▲ 이재명 대통령이 지난 11일 정부세종컨벤션센터에서 열린 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)-고용노동부 업무보고를 마친 뒤 행사장을 나서고 있다.

이재명 대통령은 더불어민주당 창당 70주년 기념 '당원의 날'을 맞아 "더욱 단단한 '원팀'이 돼서 빛의 혁명을 완수하자"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(14일) 오후, 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 이번 행사의 축사를 통해 이렇게 밝혔습니다.축사는 강훈식 대통령비서실장이 대독했습니다.이 대통령은 "1년 전 오늘 국회는 국민의 명령을 받들어 윤석열을 탄핵했다. 국민을 이기는 권력은 없다는 진리를 온몸으로 증명했다"며 "칼바람 같은 추위를 견디며 어둠을 물리치고 빛을 되찾아주신 여러분을 사랑한다"고 밝혔습니다.그러면서, "위대하고 큰일일수록 혼자서는 할 수 없다. 세상을 바꾸는 것은 한 사람의 100걸음이 아니라 100사람이 함께 걷는 한 걸음"이라며 "지금까지 그랬듯 당원 동지들께서 앞장서달라" 당부하며, '원팀 정신'을 강조했습니다.이 대통령은 "당원 동지들의 거침없는 행동력과 판단력, 굳건한 책임감이 이 나라의 국민 주권과 민주주의 헌정 질서를 바로 세운 가장 큰 원동력이었다. 그 간절하고 준엄한 명령을 한시도 잊지 않겠다"며, "5천200만 주권자의 충직한 일꾼으로서 국민이 주인인 나라를 향해 성큼성큼 나아가겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 축사에서 자신을 '20년 당원이자 대한민국 대통령 이재명'이라 소개했습니다.(사진=연합뉴스)