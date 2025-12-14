주담대 막히자 "믿을 건 이것뿐"…3년 만에 최대 찍었다

<앵커>



시중은행의 마이너스통장 사용액이 3년 만에 최대 규모로 불어났습니다. 연이은 부동산 대출 규제로 대출 한도가 줄어든 데다, 주식시장이 좋으니 빚내서라도 투자하려는 사람들이 늘어난 영향으로 보입니다.



연말을 맞아 송년회에 가족 행사, 자녀 교육비까지 돈 쓸 일이 많은 학부모들에게 마이너스통장은 잠시 숨통을 틔워주는 대안입니다.



[신승균/서울 양천구 : 연말에 갑자기 목돈 쓸 일이 생기거나 또 내년 초에 이제 설명절에 들어갔을 때 조금 부족한 부분이 있으면 마이너스 통장을….]



5대 시중은행의 개인 마이너스통장 사용액은 지난 11일 기준 40조 7천582억 원으로 집계됐습니다.



2022년 12월 말 이후 3년 만에 역대 최대 규모입니다.



상승세도 가팔라 열흘 만에 6천745억 원이 증가한 걸로 나타났습니다.



전문가들은 연말이라는 계절적 요인에 더해 정부의 10·15 부동산 대책 등으로 주택담보대출을 받기 어려워지자 대체재인 마이너스통장 수요가 늘었다고 분석합니다.



[허준영/서강대 경제학과 교수 : 주담대(주택담보대출)를 묶어놓은 것의 풍선 효과라고도 볼 수도 있고. 내수가 살아나고 있다라고 보기 힘든 상황에서 아무래도 자금 수요가 좀 필요하신 분들이 결국은 또 이런 쪽에 기대고 있다….]



실제로 지난 11일 기준 주택담보대출은 지난달 말보다 4천211억 원 줄었습니다.



이달 말까지 감소세가 이어지면 1년 9개월 만에 처음으로 역성장을 기록할 걸로 전망됩니다.



주식과 가상화폐, 금 등에 돈을 빌려 투자하는, 이른바 '빚투' 열기가 이어진 것도 신용대출 수요를 끌어올렸다는 분석입니다.



[김영진/경기 구리시 : (친구들이) 마이너스통장 해서 거기다 우선 다 넣어놨다고. 코인·주식 쪽에다….]



내년에도 정부가 주택담보대출 등 시중은행의 가계 대출 총량 관리 기조를 이어 나갈 방침이어서 마이너스통장 중심의 신용대출 쏠림 현상은 당분간 계속될 전망입니다.



