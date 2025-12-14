민주, 윤석열 탄핵 1년 날 70년 만의 당원의 날 행사…"민주주의 잔칫날"

▲ 14일 '당원의 날 행사'에서 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장, 권노갑 상임고문 등 참석자들과 함께 파이팅을 외치고 있는 정청래 민주당 대표

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(14일) "민주당은 당원들과 함께, 국민들과 함께 당원의 손을 잡고 반헌법세력·내란세력을 청산하고 반드시 민주공화국의 기틀을 다시 올곧게 세우겠다"고 말했습니다.정 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 민주당 '당원의 날 행사'에서 "윤석열 검찰독재 정권 3년 동안 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 이재명을 지켜준 당원 여러분께 감사하다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "우리는 세계 어디에 내놔도 자랑스러운 이 대통령 보유 국가"라며 "민주당은 첫째도 이재명 정부의 성공, 둘째도 이재명 정부의 성공, 셋째도 이재명 정부 성공을 위해서 당원들과 함께 강력하게 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.이어 "민주당은 이재명 정부 성공을 위해서 개혁은 개혁대로, 민생은 민생대로, 당원 주권은 당원 주권대로 모두 빠짐없이 챙겨서 여러분과 함께 어깨를 걸고 이재명 정부 성공을 위해 총진군하겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 강훈식 비서실장이 대독한 축사에서 "세상을 바꾸는 것은 한 사람의 100걸음이 아니라 100사람이 함께 걷는 한걸음"이라며 "같은 뜻을 품고 같은 곳을 향해 나아가는 여러분을 믿는다"고 말했습니다.그러면서 "지금까지 그랬듯 당원 동지들이 앞장서달라"며 "더 단단한 원팀이 돼서 빛의 혁명을 완수하자"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)