중앙선 넘은 람보르기니 기름까지 '콸콸'…인천 도화IC서 차량 3대 충돌

▲ 사고 난 람보르기니 차량

인천에서 람보르기니 차량이 중앙선을 넘어 맞은편 차량들을 들이받는 사고가 발생했습니다.오늘(14일) 오후 2시 32분쯤 인천시 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 람보르기니 차량이 반대편에서 오던 포르쉐와 포드 등 차량 3대를 잇따라 들이받았습니다.이 사고로 람보르기니 탑승자 2명 가운데 1명이 경상을 입었습니다.또, 람보르기니와 포르쉐 차량에서 기름이 유출되면서 왕복 4차로 가운데 2개 차로의 통행이 통제되고 있습니다.사고 직후 미추홀구는 기름 유출 사고로 차량 통제 중이라며 교통 정보를 확인하고 우회해 달라는 안전 문자를 발송했습니다.경찰은 서울에서 인천 방향으로 주행하던 람보르기니 차량이 중앙선을 침범해 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.인천시 종합건설본부는 도로에 유출된 기름을 제거한 뒤 차량 통행을 재개할 방침입니다.경찰 관계자는 람보르기니 차량 운전자의 음주 여부 등도 함께 조사하고 있다고 전했습니다.(사진=인천소방본부 제공, 연합뉴스)