'친청' 이성윤, 민주당 최고위원 출마 선언…"당원 주권시대 열 것"

▲ 더불어민주당 이성윤 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다.

더불어민주당 이성윤 의원이 오늘(14일) 친청(친정청래)계 인사로는 처음으로 당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다.이 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "검찰·사법개혁 완수와 내란종식의 선봉장으로서 민주당 최고위원 출마를 선언한다"고 밝혔습니다.그는 "정치검찰과 조희대 법원을 개혁하고 윤석열 내란을 종식할 적임자라 자부한다"며 검찰·법원 개혁 입법 완수, 확실한 내란 청산, 조희대 대법원장에 대한 수사 촉구 등을 공약했습니다.친청계로 분류되는 이 의원은 '원팀'(One team) 정신을 강조했습니다.그는 "6월 지방선거에서 승리해야 개혁완수도, 내란의 완전한 종식도 되는 것"이라며 "이재명 대통령님, 정청래 당 대표님과 함께 민주당을 원팀, 대한민국을 '빅팀'(Big team)으로 만들겠다"고 말했습니다.또 "지선 승리를 위해 당원이 동등하게 권리를 누리고 당원이 진정한 주인이 되는 하나로 똘똘 뭉친 '당원주권시대'를 열겠다"라고도 했습니다.이는 정 대표가 주도하다 당 중앙위원 투표에서 부결된 '1인 1표제'에 다시 힘을 싣는 발언으로 해석됩니다.(사진=연합뉴스)