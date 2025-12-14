"책갈피 달러, 보안직만 아는데 온세상 알려져"…인천공항 사장의 해명

▲ 이재명 대통령과 이학재 인천공항공사 사장

이학재 인천국제공항공사 사장은 이재명 대통령이 업무보고에서 질타한 책갈피 달러 검색 여부와 관련해 보안 검색 분야 종사자가 아니면 30년 근무한 직원도 알기 어려운 내용이라고 말했습니다.이 사장은 페이스북에 올린 글에서 국민들께 인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 망설이다 글을 올린다고 밝혔습니다.그러면서 이번 일로 책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다는 사실이 널리 알려진 점이 가장 걱정된다고 설명했습니다.이 사장은 대통령이 해법으로 제시한 100% 수하물 개장 검색을 시행하면 공항이 마비될 것이라고 말했습니다.또 세관과 협의해 좋은 방안이 있는지 논의하겠다고 덧붙였습니다.이 사장은 주말 동안 수도 없이 많은 지인에게서 연락을 받았다고 밝혔습니다.이재명 대통령이 자신을 공개적으로 질타하는 장면을 지켜본 지인들은 그만 나오라는 의미로 받아들인 것 같다고 언급했습니다.이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등에 대한 업무보고 자리에서 수만 달러를 100달러 지폐로 책갈피처럼 끼워 해외로 나가면 적발되지 않는 것이 사실이냐고 질문했습니다.이 사장이 이에 명확히 답하지 못하자 대통령은 말이 기십니다, 지금 다른 데 가서 노시냐며 공개적으로 질타했습니다.이학재 사장은 3선 국회의원 출신으로, 윤석열 정부 시절인 2023년 6월 인천국제공항공사 사장으로 임명됐습니다.