뉴스

"책갈피 달러, 보안직만 아는데 온세상 알려져"…인천공항 사장의 해명

김수형 기자
작성 2025.12.14 14:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"책갈피 달러, 보안직만 아는데 온세상 알려져"…인천공항 사장의 해명
▲ 이재명 대통령과 이학재 인천공항공사 사장

이학재 인천국제공항공사 사장은 이재명 대통령이 업무보고에서 질타한 책갈피 달러 검색 여부와 관련해 보안 검색 분야 종사자가 아니면 30년 근무한 직원도 알기 어려운 내용이라고 말했습니다.

이 사장은 페이스북에 올린 글에서 국민들께 인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 망설이다 글을 올린다고 밝혔습니다.

그러면서 이번 일로 책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다는 사실이 널리 알려진 점이 가장 걱정된다고 설명했습니다.

이 사장은 대통령이 해법으로 제시한 100% 수하물 개장 검색을 시행하면 공항이 마비될 것이라고 말했습니다.

또 세관과 협의해 좋은 방안이 있는지 논의하겠다고 덧붙였습니다.

이 사장은 주말 동안 수도 없이 많은 지인에게서 연락을 받았다고 밝혔습니다.

이재명 대통령이 자신을 공개적으로 질타하는 장면을 지켜본 지인들은 그만 나오라는 의미로 받아들인 것 같다고 언급했습니다.

이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등에 대한 업무보고 자리에서 수만 달러를 100달러 지폐로 책갈피처럼 끼워 해외로 나가면 적발되지 않는 것이 사실이냐고 질문했습니다.

이 사장이 이에 명확히 답하지 못하자 대통령은 말이 기십니다, 지금 다른 데 가서 노시냐며 공개적으로 질타했습니다.

이학재 사장은 3선 국회의원 출신으로, 윤석열 정부 시절인 2023년 6월 인천국제공항공사 사장으로 임명됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지