"터지면 답 없다"…세계 경제 위협하는 다섯 마리 '그레이 스완'

세계 경제가 저성장 장기화와 자산시장 버블 붕괴, 중국 경기 침체, 각국 정부 부채 급증, 신종 팬데믹 재현 등 다섯 가지 체계적 위험에 대비해야 한다는 분석이 나왔습니다.



현대경제연구원은 13일 공개한 다섯 마리 그레이 스완, 그 그림자가 드리운다 보고서에서 현재 글로벌 경제가 유동성이 성장을 떠받치는 불안정한 국면에 진입했다고 진단했습니다.



그레이 스완은 예측 가능성은 비교적 높지만 현실화할 경우 해결책을 찾기 어려운 체계적 위험을 의미합니다.



연구원은 향후 글로벌 경제를 위협할 다섯 가지 그레이 스완으로 중장기 저성장 고착, 유동성 장세에 기반한 자산시장 버블 붕괴, 중국 경제 위기, 글로벌 재정 위기 위험, 신종 팬데믹 재현을 꼽았습니다.



먼저 글로벌 경제가 일시적인 경기 둔화를 넘어 구조적인 저성장 국면에 진입할 가능성이 크다고 분석했습니다.



세계 경제 성장률은 글로벌 금융위기 이전 연평균 4.2%에서 코로나 팬데믹 이전에는 3.5%로 낮아졌고, 최근에는 3.2% 수준으로 전망되는 등 저성장 기조가 장기화하고 있습니다.



연구원은 이 같은 저성장이 산업혁명기처럼 산업 구조가 크게 전환되는 과정에서 성장 동력이 약화되며 나타날 수 있다고 설명했습니다.



과잉 유동성에 따른 자산시장 버블 붕괴 가능성도 주요 위험 요인으로 지목했습니다.



연구원은 미국 주식시장의 시가총액을 국내총생산으로 나눈 버핏지수가 200%를 웃돌고 있다며 버블 우려가 커지고 있다고 분석했습니다.



최근 자산시장은 실물 경제에 기반한 호황이 아니어서 충격이 발생할 경우 큰 변동성을 보일 가능성이 높다고 경고했습니다.



중국 경제의 구조적 위험 역시 한국을 포함한 글로벌 경제에 부담 요인이 될 수 있다고 짚었습니다.



연구원은 중국 경제가 단기적으로는 유동성 함정, 중장기적으로는 미·중 갈등과 중진국 함정에 직면해 있다고 분석했습니다.



중국 경제가 저성장 국면으로 진입할 경우 중국 의존도가 높은 한국 경제 성장에도 큰 위협이 될 것이라고 전망했습니다.



이와 함께 세계적인 정부 부채 급증에 따른 재정 위기 위험과 신종 팬데믹 재현 역시 글로벌 경제가 대비해야 할 체계적 위험으로 제시했습니다.



연구원은 그레이 스완의 특징은 일단 위기가 발생하면 해결책이 없다는 데 있다고 설명했습니다.



체계적 위험이 현실화할 경우 대외 의존도가 높은 한국 경제에 상당한 충격을 줄 것이라고 경고했습니다.



그러면서 경제 구조 개혁과 신성장 동력 확보, 자산시장 시스템 건전성 개선, 재정정책 효율성 제고 등 선제적 대응 전략이 필요하다고 제안했습니다.