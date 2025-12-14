"실수요자 숨통부터 조여"…오세훈, 대출·정비사업 규제 직격

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장은 내 집 마련이라는 가장 평범하고도 절실한 꿈이 10·15 대책이라는 이름 아래 짓밟히고 있다며 정부에 정비사업과 대출 규제 완화를 촉구했습니다.오 시장은 페이스북에 올린 글에서 정부는 10·15 부동산 대책의 부작용을 더 이상 외면해서는 안 된다고 지적했습니다.주거 안정을 내세웠지만 현실은 정반대라며 집을 마련하려는 실수요자의 숨통부터 조이고 있다고 비판했습니다.오 시장은 대출 한도는 급격히 줄었고 규제지역 확대와 각종 제한으로 매매 시장의 문턱이 비정상적으로 높아졌다고 밝혔습니다.그 결과 거래는 얼어붙었고, 매매에서 밀려난 수요가 전세로 몰렸지만 이마저도 말라버렸다고 설명했습니다.주거 불안을 해소하기는커녕 오히려 부추긴 셈이라고 평가했습니다.오 시장은 최근 국토교통부 장관을 만나 이 같은 현실을 분명히 전달했다고 밝혔습니다.그러나 10·15 대책의 부작용을 바로잡겠다는 정부 의지는 찾아보기 어려웠다고 말했습니다.공급 물량 확보를 위해 서울시에 협조를 요청하면서도 시장을 왜곡하는 규제에 대해서는 명확한 답을 내놓지 않았다고 지적했습니다.오 시장은 정부에 다시 한번 요청한다며 지금이라도 현실을 직시하고 당장 손댈 수 있는 것부터 바꿔야 한다고 강조했습니다.정비사업을 가로막는 과도한 규제는 완화하고 실수요자를 투기꾼 취급하는 대출 정책도 즉각 전환해야 한다고 밝혔습니다.또 문재인 정부의 소득주도성장을 언급하며 국민의 삶을 담보로 한 실험은 늘 같은 결말을 맞았다고 평가했습니다.선의로 시작한 정책이라도 그 결과가 해롭다면 그것은 곧 악정이라고 지적했습니다.이미 한 번 경험했다면 이번만큼은 달라야 하지 않겠느냐고 반문했습니다.(사진=연합뉴스)