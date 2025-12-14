유승은, 스노보드 월드컵 여자 빅에어 은메달 획득

▲ 월드컵 은메달 유승은

유승은(용인성복고)이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 빅에어에서 은메달을 따냈습니다.유승은은 오늘(14일) 미국 콜로라도주 스팀보트 스프링스에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 여자 빅에어 결선에서 173.25점을 받아 2위를 차지했습니다.이틀 전 예선에서도 89.75점으로 2위에 올라 8강 결선에 진출한 유승은은 생애 첫 월드컵 메달의 꿈을 이뤘습니다.오니쓰카 미야비(일본)가 174.00점으로 우승했고, 예선 1위였던 앨리 히크먼(호주)이 162.25점으로 3위를 차지했습니다.빅에어는 1개의 큰 점프대를 도약해 공중 묘기를 선보이는 경기입니다.선수의 공중 동작과 비거리, 착지 등이 채점 기준입니다.한국 선수가 스노보드 월드컵 빅에어에서 메달권에 진입한 것은 이번 대회 유승은이 처음입니다.한국 스키는 역대 동계 올림픽에서 2018년 평창 대회 스노보드 알파인 이상호의 은메달이 유일한 메달로 남아 있습니다.2026년 2월 밀라노·코르티나담페초에서는 스노보드 하프파이프 최가온(세화여고)과 이채운(경희대), 빅에어의 유승은 등에게 메달 획득을 기대하고 있습니다.(사진=대한스키·스노보드협회 제공, 연합뉴스)