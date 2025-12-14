빙속 이나현, 4차 월드컵 1,000ｍ 5위…밀라노 티켓 사실상 확보

▲ 스피드 스케이팅 선수 이나현

한국 여자 스피드 스케이팅 단거리 차세대 에이스 이나현(한국체대)이 월드컵 여자 1,000ｍ에서 올 시즌 개인 최고 성적을 거두며 올림픽 출전권을 사실상 확보했습니다.이나현은 노르웨이 하마르 올림픽 홀에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 4차 대회 여자 1,000ｍ에서 1분15초99의 성적으로 5위를 기록했습니다.1위 다카기 미호(1분14초39·일본)와는 1초60, 메달권인 3위 마릿 플레데뤼스(1분15초39·네덜란드)와는 0.60초 차이였습니다.500ｍ가 주종목인 이나현이 올 시즌 월드컵 여자 1,000ｍ에서 '톱5'에 든 건 처음입니다.월드컵 1차 대회에서 11위, 2차 대회에서 13위, 3차 대회에서 8위에 올랐고 이번 대회까지 상승세를 이어갔습니다.랭킹 포인트 40점을 추가한 이나현은 총점 132점으로 월드컵 랭킹 9위로 뛰어올랐습니다.이로써 이나현은 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드 스케이팅 여자 1,000ｍ 출전권을 무난히 획득할 것으로 보입니다.올림픽 출전권은 월드컵 1~4차 대회 순위와 기록으로 배분합니다.남녀 500ｍ, 1,000ｍ, 1,500ｍ는 월드컵 랭킹으로 21명, 기록으로 7명에게 올림픽 쿼터를 주고 국가당 최대 3명의 선수가 출전합니다.ISU는 오는 19일 스피드 스케이팅 각 세부 종목 월드컵 랭킹과 기록을 합산해 올림픽 출전 선수 명단을 발표할 예정입니다.같은 종목에 출전한 김민선(의정부시청)은 1분16초57로 12위를 기록하면서 월드컵 랭킹 12위에 올랐습니다.김민선 역시 올림픽 여자 1,000ｍ 출전 명단에 이름을 올릴 것으로 보입니다.한국 여자 단거리 '투톱'인 두 선수는 오늘(14일) 열리는 주 종목 여자 500ｍ 2차 레이스에서 올림픽 예선 마지막 질주에 나섭니다.이나현은 이 종목 월드컵 랭킹 7위, 김민선은 15위, 정희단(선사고)은 28위를 달리고 있습니다.(사진=연합뉴스)