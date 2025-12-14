나흘째 '필리버스터'...오늘 경찰직무집행법 처리 전망

<앵커>



국회에서는 무제한 토론, 필리버스터가 진행되고 있습니다. 오늘(14일) 오후 4시쯤 필리버스터 종결 투표를 시작하면, 3박 4일간의 필버 대치 정국이 일단은 마무리될 것으로 보입니다. 하지만 다음 주부터 내란전담재판부 설치법 등 주요 쟁점 법안들이 본회의에 상정될 경우, 여야 대치는 더 가팔라질 전망입니다.



배준우 기자가 보도합니다.



어제 오후 4시부터 국회 본회의장에서는 '경찰관직무집행법 개정안'을 놓고 무제한 토론, 필리버스터가 20시간째 진행되고 있습니다.



경찰관직무집행법 개정안은 북한 접경 지역에서 대북 전단 등을 살포할 경우 경찰관이 직접 제지하거나 해산 조처할 수 있다는 게 주요 내용입니다.



[위성곤/민주당 의원 (어제) : 현장에서는 경찰이 위험을 확인하고 또 제재할 수 있는 명확한 법적 근거가 부족하여 적극적인 대응에 한계가 있었습니다.]



국민의힘은 "이미 현행법에도 경찰의 제지·해산 통제권이 있다"며 "상황에 따라 통제할 수 있는 만큼 민주당이 2중으로 법을 덧씌우는 것"이라며 반대하고 있습니다.



[박덕흠/국민의힘 의원 : 민주당은 굳이 경찰관 직무집행법까지 다시 손대며 일방적으로 법 개정을 밀어붙이고 있습니다. 국민이 말하는 입법 폭주인것입니다.]



여야는 앞서 지난 11일부터 필리버스터 대치를 이어가는 가운데, 민주당은 형사소송법 개정안과 은행법 개정안을 차례대로 통과시켰습니다.



민주당은 필리버스터 시작 만 하루가 지난 오늘 오후 4시 5분쯤 종결 투표를 진행할 계획이어서, 3박 4일간의 필리버스터 대치 정국은 경찰관직무집행법 처리로 일단락될 것으로 보입니다.



하지만 민주당은 오는 21일부터 다시 본회의를 열고 내란전담재판부 설치법 등 쟁점 법안 처리를 추진할 예정이어서 여야의 '입법 전쟁'은 연말까지 이어질 전망입니다.



