삼성 반등·하이닉스 질주…K-메모리, 200조 원 시대 연다

올해 국내 반도체 업계는 이른바 K-메모리의 영향력을 전 세계에 다시 한번 입증한 해였습니다.지난해 실적 부진에 시달렸던 삼성전자는 하반기 들어 뚜렷한 회복 신호를 보였고, 고대역폭메모리 HBM 시장에서 우위를 점한 SK하이닉스는 분기마다 시장 예상을 뛰어넘으며 역대 최고 실적을 갈아치웠습니다.인공지능, AI 인프라 구축 경쟁과 반도체 공급망을 둘러싼 격변 속에서 대체 불가한 메모리 경쟁력이 글로벌 패권 구도를 재편하고 있다는 평가가 나옵니다.내년 본격적인 메모리 슈퍼사이클이 시작되면 삼성전자와 SK하이닉스 두 회사의 영업이익 합계가 200조 원을 넘어설 수 있다는 전망도 제기되고 있습니다.올해 반도체 업계는 상반기와 하반기 분위기가 극명하게 갈렸습니다.1분기와 2분기에는 미국 트럼프 정부발 관세 정책 영향으로 불확실성이 극대화됐고, 미중 갈등도 이어졌습니다.특히 삼성전자 디바이스솔루션, DS부문은 냉탕과 온탕을 오갔습니다.연초만 해도 시장에서는 삼성전자의 반도체 사업이 약 1년 만에 다시 영업적자로 돌아설 수 있다는 우려가 나왔습니다.메모리 반도체 부진에 파운드리 사업의 조 단위 적자가 겹친 탓입니다.그러나 1분기 삼성전자 DS부문은 1조 1천억 원의 영업이익을 기록하며 선방했습니다.중국 정부의 이구환신 정책과 미국의 관세 강화 가능성을 우려한 중국 업체들의 풀인, 선구매 수요가 겹치며 시장 전망치를 웃도는 실적을 냈습니다.삼성전자 반도체 실적은 2분기에 바닥을 찍었습니다.일시적 수요 증가 효과가 사라지며 영업이익은 4천억 원으로 급락했고, 이는 2023년 4분기 영업적자 2조 2천억 원 이후 최악의 성적이었습니다.미국발 관세 리스크와 미중 갈등이 반복되며 하반기 실적에 대한 불확실성도 이어졌습니다.트럼프 대통령이 반도체에 별도의 품목 관세를 매기겠다고 예고한 점도 업계를 긴장시켰습니다.그러나 7월과 8월을 거치며 분위기는 급변했습니다.HBM 등 고성능 메모리로 제조사들의 캐파, 생산능력이 집중되면서 범용 D램 가격이 오르기 시작했습니다.범용 D램 매출 비중이 높은 삼성전자는 직접적인 수혜를 입었습니다.HBM 사업에서도 회복 조짐이 나타났습니다.3분기 들어 다수 고객사를 대상으로 HBM 공급을 늘리며, AMD와 주문형 반도체 업체 브로드컴 등으로 공급망을 다변화한 효과가 나타났습니다.수조 원대 영업적자를 냈던 파운드리 부문에서도 변화가 감지됐습니다.성숙 공정 수주 확대로 가동률 회복이 시작됐고, 테슬라와 애플 등 글로벌 빅테크와 잇따라 계약을 체결했습니다.삼성전자는 올해 7월 테슬라와 165억 달러, 약 23조 원 규모의 장기 공급 계약을 맺었습니다.8월에는 애플에 차세대 이미지센서를 공급하기로 했다고 발표했습니다.시스템LSI사업부는 자체 모바일 AP인 엑시노스를 갤럭시 Z플립7에 탑재하며 부활을 알렸습니다.차세대 제품 엑시노스 2600은 내년 출시될 갤럭시 S26 시리즈에 탑재될 예정입니다.이 같은 흐름 속에 삼성전자 반도체 부문은 3분기 매출 33조 1천억 원, 영업이익 7조 원을 기록했습니다.SK하이닉스에 잠시 내줬던 메모리 시장 1위 자리도 되찾았고, D램 시장 점유율 격차도 크게 줄였습니다.메모리 반도체에 대한 기대감은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자의 방한으로 더욱 커졌습니다.올해 10월 초 올트먼 CEO는 한국을 찾아 삼성과 SK그룹과 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 협력 의향서, LOI를 체결했습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 오픈AI가 주도하는 스타게이트 프로젝트에서 고성능·저전력 메모리 공급을 맡게 됐습니다.삼성전자의 숙원으로 꼽히던 엔비디아에 대한 HBM 대량 공급도 가시권에 들어왔습니다.10월 말 젠슨 황 엔비디아 CEO는 한국을 찾아 이재용 삼성전자 회장과 만났고, 삼성전자가 엔비디아의 HBM 파트너라고 언급하며 시장의 우려를 누그러뜨렸습니다.삼성전자는 내년 상반기 HBM4 양산을 시작할 전망입니다.증권가에서는 HBM 사업 회복과 범용 메모리 가격 상승, 시스템반도체 실적 개선에 힘입어 삼성전자 DS부문이 4분기에 15조 원 넘는 영업이익을 낼 수 있다고 보고 있습니다.반도체 업계 관계자는 글로벌 경쟁과 통상환경 불확실성이 극대화된 상황에서도 한국이 중심을 잡을 수 있었던 이유는 메모리라는 핵심 축이 있었기 때문이라고 말했습니다.이어 메모리가 글로벌 반도체 공급망에서 다양한 지렛대로 활용됐다며, 한국 메모리의 저력을 다시 확인한 한 해였다고 평가했습니다.SK하이닉스는 올해 또 하나의 역사를 썼습니다.33년 만에 삼성전자로부터 D램 시장 1위를 빼앗았고, 2분기에는 메모리 시장 1위에도 올랐습니다.기업 규모를 감안하면 다윗이 골리앗을 이긴 셈이라는 평가가 나옵니다.SK하이닉스는 미국발 관세 리스크가 커지던 상반기에도 견조한 실적을 이어갔습니다.1분기 7조 4천400억 원, 2분기 9조 2천100억 원의 영업이익을 기록하며 삼성전자 전사 영업이익을 웃돌았습니다.3분기에는 창립 이래 처음으로 영업이익 10조 원을 넘겼고, 매출도 24조 4천500억 원으로 사상 최대를 기록했습니다.HBM 시장에서 대체 불가한 입지를 확보한 결과입니다.시장조사업체 카운터포인트리서치는 SK하이닉스가 3분기 HBM 시장에서 58%의 점유율을 차지했다고 분석했습니다.HBM은 고객사와 먼저 계약한 뒤 생산하는 수주형 제품으로, SK하이닉스는 올해 물량을 일찌감치 완판하며 안정적인 수익 기반을 마련했습니다.SK하이닉스는 HBM 개발 단계부터 엔비디아와 긴밀한 협력 관계를 유지해왔습니다.엔비디아 AI 가속기에 탑재되는 HBM3E를 사실상 독점 공급했고, 연내 HBM4 양산을 시작해 내년 엔비디아에 공급할 계획입니다.구글 등 ASIC 업체로 고객사를 넓히며 영향력도 키우고 있습니다.SK하이닉스는 구글의 최신 TPU 7세대에 HBM3E 8단을 우선 공급하고 있으며, 다음 세대에 들어갈 HBM3E 12단도 독점 공급할 것으로 전해집니다.SK하이닉스는 4분기에도 사상 최대 실적을 경신할 전망입니다.증권가에서는 메모리 슈퍼사이클 도래에 힘입어 내년 삼성전자 전사 영업이익이 약 88조 5천억 원, SK하이닉스는 80조 원에 육박할 것으로 보고 있습니다.외국 증권사 전망은 더 낙관적입니다.모건스탠리는 삼성전자의 내년 영업이익을 116조 4천480억 원으로, 노무라증권은 SK하이닉스의 영업이익을 99조 원으로 각각 내다봤습니다.이에 따라 두 회사의 연간 영업이익 합계가 200조 원을 넘길 수 있다는 전망도 나옵니다.반도체 업계 관계자는 글로벌 공급망의 중심이 GPU나 AI칩에서 메모리로 이동하고 있다며, 내년 메모리 슈퍼사이클이 본격화되면 K-메모리의 위상은 더욱 공고해질 것이라고 전망했습니다.