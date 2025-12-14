국토부, 도심 K-UAM 실증…국산 기체로 전파간섭 안정성 확인

▲ 도심 UAM 실증

국토교통부는 지난 10월부터 미래 항공 모빌리티인 한국형 도심항공교통(K-UAM)의 도심 실증 사업인 'K-UAM 그랜드챌린지'를 성공적으로 진행했다고 14일 밝혔습니다.이번 실증에서는 UAM 기체가 실제 도심에서 운용될 때 운항·교통관리·버티포트 운영 등 핵심 요소를 점검했습니다.K-UAM 원팀 KT·대한항공·인천국제공항공사·현대자동차·현대건설)과 드림팀(한국공항공사·한화시스템)이 각각 공군의 협조를 받아 UAM 대역기(헬리콥터)를 활용해 다양한 운용 시나리오를 확인했습니다.두 컨소시엄 모두 주요 기능 실증을 정상적으로 마쳤고, 기관 간 정보 공유와 시스템 연계성도 안정적으로 작동함을 확인했다고 국토부는 전했습니다.지난달 24일에는 국내 기술로 개발된 UAM 연구개발용 기체 오파브(OPPAV)를 활용한 도심 실증비행도 실시했습니다.실증에서는 다중 위성·다중 주파수 기반의 항재밍(Anti-Jamming) 기술이 전파간섭 우려가 높은 도심 환경에서도 안정적으로 작동하면서 비행 안정성을 확보한 점이 확인됐습니다.기체의 위치 정확도는 비행 전 구간에서 정상 범위를 유지했고, 지상과의 통신 품질도 안정적이었다.자동 항법 비행(오토파일럿)에 필요한 신뢰성도 확보된 것으로 나타났습니다.김홍목 국토부 모빌리티자동차국장은 "기체 개발 단계와 보조를 맞춰 위험은 낮추면서도 현실적인 운용 환경을 점검할 수 있는 실증 방식을 추진해 나가겠다"며 "UAM이 안전하게 자리 잡을 수 있도록 정책적 준비를 빈틈없이 강화해 '미래 모빌리티 실현'이라는 국정과제 목표를 차질 없이 달성하겠다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)