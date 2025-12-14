뉴스

"안보리, 중러 반발로 '미 제안 대북 추가제재' 결론 보류"

▲ 원유 불법 환적하는 북한선박

유엔 안전보장이사회(안보리)가 최근 중국과 러시아의 반발로 북한에 대한 미국의 추가 제재 요구에 대한 결론을 보류했다고 일본 요미우리신문이 보도했습니다.

보도에 따르면, 미국은 북한산 석탄·철광석의 대중국 수출에 관여한 선박이 안보리 결의로 금지된 수출 거래에 관여했다며 자산 동결 등 제재대상 지정을 요구했습니다.

이에 따라 북한제재위원회에서 추가 제재가 논의됐지만, 중국과 러시아가 반발하며 보류 의견을 전달했습니다.

미국이 대북 안보리 제재 강화를 요청한 건 트럼프 2기 행정부 들어 이번이 처음입니다.

앞서 미 국무부는 북한산 석탄·철광석의 대 중국 수출에 관여한 선박들에 대해 유엔 제재 대상 지정을 추진한다고 지난달 3일 밝혔습니다.

당시 국무부 관계자는 제3국 선박들이 유엔 안보리 결의에 따라 수출이 금지된 북한산 석탄·철광석을 운반해 중국으로 운송·하역한 것으로 나타났다며 "관련 선박 7척을 즉시 유엔 제재 대상으로 지정해야 한다"고 주장했습니다.

이와 관련해 요미우리신문은 "7척이 중국 항구 7곳으로 석탄과 철광석을 옮겼으며 북한이 대중 수출로 연간 2억∼4억 달러 가량을 챙겼다는 정보도 있다"고 전했습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
