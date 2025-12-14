"일요일 아침 기온 '뚝' 떨어졌다"…충청·호남엔 눈비 소식

일요일인 오늘(14일)은 충청권과 전라권, 제주도를 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



경기 남부 서해안은 새벽까지, 충청권은 오전까지 비나 눈이 오겠습니다.



전라권과 제주도는 오후까지 가끔 비나 눈이 내리겠고, 전라권 서부와 제주도는 밤까지 이어지는 곳도 있겠습니다.



강원 내륙과 산지, 경상권 내륙은 아침까지 0.1cm 미만의 눈이 날리겠습니다.



충남권도 밤까지 눈이 날리는 곳이 있겠고, 일부 지역에는 눈이 조금 쌓이는 곳도 있겠습니다.



예상 적설량은 대전과 세종, 충남, 전북 내륙이 1에서 3cm, 제주도 산지는 3에서 8cm입니다.



충북 중남부와 전남 북부 내륙은 1cm 안팎의 눈이 쌓이겠습니다.



비의 양은 충청권과 전라권, 제주도가 5mm 미만, 충북 중남부는 1mm 안팎으로 예상됩니다.



북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 전국 대부분 지역의 아침 기온이 5도가량 뚝 떨어져 영하권에 머물렀습니다.



오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 영하 0.9도, 춘천 영하 0.3도, 대전 0도, 광주 2.3도, 대구 1.9도, 부산 3.7도 등을 기록했습니다.



한낮 기온은 1도에서 10도에 머물겠습니다.



전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠습니다.



바다의 물결도 대부분 해상에서 매우 높게 일겠습니다.



해안선에서 약 200km 안쪽의 먼바다 파고는 동해 최고 5m, 남해 최고 4m까지 높게 일겠습니다.



앞바다에서도 동해와 서해, 남해 모두 최고 2.5m에서 3.5m로 높게 일 것으로 보입니다.