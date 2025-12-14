에너지 공기업 사장 인선 본격화…두 자릿수 지원에 '과열'

▲ 동해 심해 가스전 탐사

이재명 정부 출범 이후 조직 개편이 마무리되면서 국내 주요 에너지 공기업 사장 인선 절차가 본격화되고 있습니다.에너지 정책 전반에 큰 변화를 가져올 이번 인선을 두고 일부 공기업에는 두 자릿수가 넘는 지원자가 몰리며 경쟁이 과열되는 양상입니다.한국석유공사는 지난 9일 신임 사장 공모에 착수해 오는 16일까지 지원자를 모집합니다.서류와 면접 심사를 거쳐 3∼5배수 후보군을 추린 뒤 공공기관운영위원회 심의, 주무 부처 장관 제청과 대통령 임명 절차를 통해 최종 선임됩니다.석유공사는 김동섭 전 사장이 지난달 24일 퇴임한 이후 현재는 최문규 사장 직무대행 체제로 운영되고 있습니다.새 사장에게는 동해 심해 가스전 개발 사업의 향방을 결정해야 하는 과제가 주어질 전망입니다.올해 초 1차 시추 결과 경제성이 낮다는 평가로 사업이 중단 위기에 놓였으나, BP와 엑손모빌 등 글로벌 오일 메이저들의 참여로 재추진 동력을 확보한 상탭니다.석유공사는 2차 시추를 앞두고 BP를 공동 개발 우선협상대상자로 선정했지만 주무 부처인 산업통상부가 감사원 감사를 이유로 승인 절차를 잠정 중단하면서 사업 불확실성이 커지고 있습니다.정부와 여당은 동해 심해 가스전 개발이 사실상 1인 기업인 액트지오의 자문에 의존해왔다며 사업 자체를 불신하고 있어 새 사장이 누가 되느냐에 따라 사업의 존폐가 결정될 전망입니다.한국가스공사는 사장 인선이 막바지 단계에 접어들었습니다.지난달 13일 사장 초빙 공고를 낸 가스공사는 지난 3일 면접을 통해 후보자를 5명으로 압축했습니다.이번 공모에는 총 15명이 지원해 직전 사장 공모 당시 한 자릿수 지원에 그쳤던 것과 비교해 관심이 크게 높아졌습니다.이인기 전 새누리당 국회의원과 가스공사 출신 인사들이 유력 후보로 거론됩니다.새 사장에게는 14조 원이 넘는 민수용(가정·산업용) 미수금을 줄여야 하는 과제가 있습니다.이를 해결하려면 가스 요금 인상이 필요하지만 물가 상승 압력으로 작용할 수 있어 정치권의 결단이 쉽지 않은 상황입니다.한국수력원자력 역시 최근 사장 후보 공모를 마감한 결과 총 13명이 지원해 높은 경쟁률을 기록했습니다.원전 분야 인사뿐만 아니라 학계와 민간 전문가까지 참여하며 폭넓은 경쟁 구도가 형성됐습니다.차기 사장은 국내 신규 원전 건설, 한국의 첫 해외 수출 원전인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전을 둘러싼 한국전력과의 공사비 갈등, 미국 웨스팅하우스와의 기술 협정 재검토, 해외 원전 수주 경쟁력 제고 등 굵직한 현안을 떠안게 됩니다.한국지역난방공사도 이달 28일 정용기 현 사장의 임기 만료를 앞두고 임원추천위원회를 구성해 조만간 사장 공모에 나설 예정입니다.업계에서는 주요 에너지 공기업 사장 인선 과정에서 정부 정책 기조와 조화를 이루는 인물이 선임될 가능성이 크다고 봅니다.동시에 지원자가 급증한 만큼 정치적 낙하산 인사에 대한 우려를 불식하고, 전문성과 현장 이해도를 갖춘 리더를 선임해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다.업계 관계자는 "새 정부 들어 에너지 정책이 대전환기를 맞고 있다"며 "정책과 산업을 동시에 이해하는 실무형 리더가 아니면 감당하기 어려운 시기"라고 지적했습니다.(사진=한국석유공사 제공, 연합뉴스)