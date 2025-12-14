2030 여윳돈 3년 만에 감소…벌이는 찔끔 늘고 주거비·이자 껑충

2030세대는 여윳돈이 3년 만에 줄면서 저축이나 투자 등으로 자산을 불리기가 더 어려워졌습니다.



청년층 소득은 정체됐는데 주거비와 이자비용 등의 부담은 늘어난 결과입니다.



오늘(14일) 국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 올해 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 흑자액은 124만 3천 원으로, 작년 동기 대비 2.7% 감소했습니다.



2022년 3분기(-3.8%) 이후 3년 만의 감소입니다.



전체 가구주의 흑자액(143만 7천 원)이 12.2% 증가한 것과 대비됩니다.



흑자액은 가구소득에서 세금·이자 등 비(非)소비지출과 식비·주거비 등 소비지출을 뺀 금액입니다.



흔히 저축이나 투자 등에 활용할 수 있는 여윳돈으로 불립니다.



청년층 여윳돈 감소는 소득 증가세 둔화와 지출 확대가 맞물린 결과입니다.



3분기 39세 이하 가구주의 월평균 소득은 503만 6천 원으로, 1년 전보다 0.9%(4만 6천 원) 늘어나는 데 그쳤습니다.



2019년 관련 통계 작성 이래 3분기 기준 증가율과 증가 폭 모두 가장 낮았습니다.



물가상승률을 감안하면 실질소득은 감소한 셈입니다.



소득의 대부분을 차지하는 경상소득(495만 원)은 1.3% 늘었지만, 2022년 3분기(0.8%) 이후 증가율이 가장 낮았습니다.



근로소득(377만 1천 원)은 0.9% 줄면서 2020년 3분기(-0.2%) 이후 5년 만에 감소했고, 사업소득(53만 원)은 3년 연속 줄었습니다.



청년층 취업 여건 악화와 자영업 부진 등이 주요 원인으로 지목됩니다.



다만, 정부나 지자체에서 받는 각종 지원·보조금을 포함한 공적 이전소득(44만 1천 원)은 민생회복 소비쿠폰 지급 등의 영향으로 60% 가까이 증가했습니다.



소득 증가한 것보다 지출은 더 많이 늘었습니다.



올해 3분기 39세 이하 가구주의 가계지출(379만 3천 원) 가운데 소비지출은 월평균 285만 9천 원으로 1년 전보다 3.1% 증가했습니다.



특히 월세·임대료를 포함한 '실제 주거비'는 21만 4천 원으로 11.9% 증가하며 전체 가구주 평균(12만 9천 원) 증가율 2.2%를 크게 웃돌았습니다.



비소비지출(세금·이자·4대 보험료 등)도 청년층 부담이 컸습니다.



이 가운데 이자비용은 16만 6천 원으로 23.4% 급증해, 전체 가구주(13만 3천 원) 증가율(14.3%)을 크게 웃돌았습니다.



2030세대 여윳돈 감소는 '일자리 밖' 청년이 증가하는 흐름과도 연결돼 있습니다.



소득 중 비중이 가장 큰 근로소득이나 사업소득이 적으면 남는 돈이 줄어들 수밖에 없기 때문입니다.



연합뉴스가 데이터처 마이크로데이터를 분석한 결과 지난달 기준 일자리를 잃었거나, 취업을 준비 중이거나 아니면 그냥 쉬는 2030대는 158만 9천 명이었습니다.



작년 동월 대비 2만 8천명 늘었습니다.