국민의힘·개혁신당, 통일교 특검법 공동 발의로 거리 좁힐까

▲ 지난 8월 인사 나누는 장동혁·이준석 당 대표

내년 6월 지방선거를 앞두고 불거진 통일교 관련 의혹을 놓고 보수 야당이 호흡을 맞추는 모습을 보이며 정치권의 주목을 끌고 있습니다.12·3 계엄 사태 이후 간극이 벌어졌던 국민의힘과 개혁신당이 여권 인사의 통일교 금품수수 연루 의혹에 대한 특검 문제에 보조를 맞추면서 이를 계기로 선거 연대로까지 발전할 수 있는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.국민의힘과 개혁신당은 이르면 이번 주 공식 회동을 갖고 통일교 특검법을 공동 발의할 계획입니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 어제(13일) 국회에서 기자들과 만나 "물밑 논의가 진행 중"이라며 "개혁신당 천하람 원내대표가 귀국하는 대로 논의에 속도를 낼 생각이다. 주 중후반에는 발의가 가능할 것으로 본다"고 말했습니다.양당은 우선 각자 법안 초안을 마련한 뒤 이번 주초 실무 협상을 통해 공동 발의할 법안의 구체적인 내용을 조율할 방침입니다.관건은 특검 추천권에 대한 이견 조율입니다.개혁신당은 통일교 연루 의혹에서 국민의힘 역시 자유롭지 않다는 점을 들어 특검 추천권에서 민주당과 함께 국민의힘도 배제해야 한다고 주장합니다.이에 국민의힘은 특검 도입 자체가 시급한 사안인 만큼 제3자의 특검 후보 추천 문제를 포함해 모든 가능성을 열어두고 논의하겠다는 입장입니다.이번 특검법 공동 추진은 지난 11일 개혁신당 이준석 대표가 제안하고 송언석 원내대표가 화답하면서 급진전됐습니다.앞서 양당은 이재명 대통령 재판 중지 문제와 김현지 대통령실 제1부속실장 논란 등에서 정부를 비판하는 데 보조를 맞춰왔습니다.특히 이 대표는 국민의힘 추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 혐의 논란과 관련해 추 전 대표를 두둔한 바 있고, 민주당이 국민의힘 장동혁 대표의 다주택 보유를 공격했을 당시에도 "마이바흐 타고 벤틀리 타는 사람들이 집에 중형차 한 대, 경차 한 대, 용달 한 대, 오토바이 한 대 있는 사람에게 차가 4대라고 공격하는 느낌"이라며 대리 방어하기도 했습니다.이런 흐름 속에서 이번에 두 당이 입법 공조까지 나서면서 향후 선거연대로까지 나아가는 것 아니냐는 전망이 여의도에서 나오고 있는 상황입니다.일단 두 당은 선을 긋고 있습니다.개혁신당은 그동안에도 국민의힘이 계엄 사태에 대해 사과하지 않고 이른바 윤어게인 세력과도 절연하지 못하고 있다며 연대에는 거리를 둬왔습니다.이 때문에 특검법 공동 발의로 연대의 고리를 만들더라도 국민의힘의 체질 변화가 수반되지 않는 한 단발성 공조에 그칠 가능성도 있습니다.다만, 그동안 절대다수 의석을 토대로 독자적으로 활동해온 더불어민주당이 최근 정치개혁 문제를 터 삼아 범여 성향의 군소정당과 관계를 다시 강화하는 등 선거를 앞두고 범여권의 흐름에 변화가 보이는 것은 변수가 될 수 있습니다.나아가 지방선거 승패를 결정할 서울시장 선거를 놓고서는 개혁신당이 연대 가능성을 시사한 점도 주목되는 부분입니다.앞서 이준석 대표는 지난 9월 "지선에서 개혁신당과의 연대를 기대한다"는 국민의힘 소속 오세훈 시장의 발언에 "오 시장과는 거의 한 팀"이라고 화답한 바 있는데 서울시장 선거는 물론 이 선거를 토대로 경기도지사 등 다른 지역으로 선거 연대를 확대할 수도 있다는 분석입니다.(사진=연합뉴스)