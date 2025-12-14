뉴스

미국 브라운대학교 총격 사건 발생…"피해자 다수"

박찬범 기자
작성 2025.12.14 08:35 수정 2025.12.14 08:37 조회수
미국 브라운대학교 총격 사건 발생…"피해자 다수"
▲ 13일 총격 사건 발생한 브라운대

미국 동부 로드아일랜드주에 있는 브라운대 캠퍼스 내에서 총격 사건이 발생해 여러 명이 총에 맞았다고 AP통신과 CNN 등 미 언론이 현지시간 13일 전했습니다.

지역 경찰은 오늘(14일) 오후 SNS 계정을 통해 브라운대에서 여러 명이 총상을 입었다고 밝혔습니다.

사망자나 부상자가 정확히 몇 명인지는 아직 알려지지 않았습니다.

대학 측도 학내 경보 시스템을 통해 총격 사건 발생 사실을 알리며 추가 공지 전까지 대피하라고 알렸습니다.

또 실내 대피 시 문을 잠그고 휴대전화를 무음 상태로 설정하라는 지침도 내렸습니다.

대학 측에 따르면 사건은 공학대학과 물리학과가 입주한 7층짜리 건물 '바루스 앤드 홀리' 근처에서 발생했습니다.

13일 총격 사건 발생한 브라운대 (사진=AP, 연합뉴스)

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오후 SNS에 글을 올려 "브라운대에서 발생한 총격 사건에 대해 보고받았다"며 "FBI(연방수사국)가 현장에 출동했다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이 글에서 "용의자는 체포됐다"고 밝혔다가, 20여 분 만에 다시 올린 글에서 "브라운대 경찰이 기존 성명을 번복했다. 용의자가 아직 구금 상태가 아니다"라고 정정했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
