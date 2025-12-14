'주토피아 2' 개봉 3주차 전세계 흥행 수입 1.5조 원 넘겨

▲ 주토피아2

디즈니 애니메이션 '주토피아 2'가 개봉한 지 17일 만에 전 세계 영화관에서 10억 달러(약 1조 5천억 원)가 넘는 티켓 매출을 올리며 흥행 돌풍을 이어가고 있습니다.현지시간 13일, 미국의 영화흥행수입 집계사이트 박스오피스 모조에 따르면 지난달 26일 개봉한 '주토피아 2'는 이달 11일까지 전 세계 영화관에서 9억 8천607만 달러를 벌어들였습니다.북미 지역에서 2억 3천267만 달러, 북미 외 지역에서 7억 5천340만 달러의 매출을 거뒀습니다.할리우드 매체 버라이어티는 '주토피아 2'가 금요일인 12일 북미에서만 620만 달러를 추가로 벌어들였고, 북미 외 지역까지 포함하면 흥행 수입이 총 10억 달러를 넘어섰다고 전했습니다.디즈니는 '주토피아 2'가 자사의 다른 애니메이션 작품 '릴로 & 스티치'에 이어 올해 두 번째로 미국영화협회(MPA) 기준 10억 달러 흥행작으로 기록됐다고 밝혔습니다.또 MPA에 등록된 애니메이션과 모든 PG(부모의 지도 필요) 등급 영화 중 역대 최단기간에 이런 흥행 기록을 달성했다고 설명했습니다.아울러 디즈니 애니메이션 스튜디오는 2013년 이래 '겨울왕국', '겨울왕국 2', '모아나 2', '주토피아', '주토피아 2'까지 총 5편의 10억 달러 흥행작을 보유하게 됐다고 회사 측은 덧붙였습니다.