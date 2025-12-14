미국 뉴욕 백화점서 아기 기저귀 갈던 엄마, 흉기 피습

▲ 미국 뉴욕 맨해튼 헤럴드스퀘어

미국 뉴욕 맨해튼의 한 백화점 화장실에서 아기 기저귀를 갈던 30대 여성이 정신질환을 앓는 40대 여성에게 흉기 공격을 당하는 사건이 벌어졌습니다.현지시간 13일, AP통신과 ABC, 폭스뉴스 등 미 언론에 따르면 지난 11일 오후 맨해튼 헤럴드스퀘어에 있는 메이시스 백화점 7층 화장실에서 생후 10개월 된 딸아이의 기저귀를 갈고 있던 38세 여성이 다른 여성에게 기습적인 흉기 공격을 받았습니다.피해 여성은 등과 팔을 여러 차례 찔렸으나, 심각한 부상은 아닌 상태로 병원에 이송됐고 치료 후 다음 날 퇴원한 것으로 전해졌습니다.아기는 다치지 않았습니다.사건 당시 화장실 밖에서 기다리고 있던 피해 여성의 남편이 비명을 듣고 화장실로 들어와 가해 여성이 들고 있던 흉기를 빼앗고 경찰이 도착할 때까지 제압했습니다.피해 여성과 남편은 모두 로스앤젤레스 카운티 보안관실(LASD) 소속 직원이라고 LASD 측은 밝혔습니다.범행을 저지른 여성은 매사추세츠주 출신 43세 케리 어헌으로 신원이 확인됐습니다.어헌은 현장에서 체포돼 폭행과 살인미수, 불법 무기 소지, 아동복지 위협 등 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.검찰 기소장에 따르면 어헌은 사건 당일 아침 1년간 입원했던 맨해튼 병원에서 퇴원했다고 경찰에 말했습니다.어헌은 자신의 머릿속에서 울리는 목소리가 "누군가를 죽이지 않으면 네가 살해당할 것"이라고 말해 흉기를 구입하고 범행을 준비했다고 진술했습니다.(사진=게티이미지코리아)