시리아서 미군 피격, 3명 사망…"시리아군 내 극단주의자 소행"

▲ 시리아에서 작전 중인 미군

현지시간 13일, 시리아에서 작전 중이던 미군이 불의의 습격을 받아 다수가 숨졌습니다.시리아 국영 SANA 통신에 따르면 이날 시리아 중부 팔미라에서 함께 야전 정찰에 나선 미군과 시리아 정부군이 공격당해 교전이 벌어졌습니다.공격자는 현장에서 사살됐으며, 미군 헬기가 부상자들을 알탄프 미군기지로 이송했습니다.이 일로 시리아 동부 데이르에조르와 수도 다마스쿠스를 잇는 고속도로 통행이 일시적으로 중단됐습니다.중동 지역의 미군을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM)는 성명에서 "ISIS(미군의 이슬람국가·IS 호칭) 소속 무장괴한 한 명이 매복 공격을 감행해 미군 2명과 민간인 1명이 사망했으며 미군 3명이 부상했다"고 밝혔습니다.션 파넬 미국 국방부(전쟁부) 대변인은 미군 사상자들이 IS 격퇴와 대테러 작전을 지원하기 위해 주요 지도자를 접촉하는 임무를 수행하던 중 사건이 발생했다고 설명했습니다.시리아 내무부의 누르 에딘 알바바 대변인은 이날 사살당한 공격자가 시리아 내무부 산하 정부군 소속이며, 최근 내무부의 신원조사 과정에서 '타크피리' 사상을 지녔을 가능성이 포착됐다고 국영TV에 밝혔습니다.타크피리란 IS를 비롯한 수니파 이슬람 극단주의 무장조직을 가리킵니다.다만 알바바 대변인은 공격자에 대해 "정부군 내 고위직도 아니었고 사령관과도 아무 관계가 없다"고 선을 그었으며, 신원조사 내용을 두고 최종 조치를 결정하기 직전에 이번 사건이 벌어졌다고 해명했습니다.알바바 대변인은 또 "정부군이 IS의 침투 혹은 공격 가능성이 있다는 첩보를 입수해 (미군을 포함한) 국제연합군에 사전 경고를 전달했지만 무시당했다"고 강조하기도 했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 "위대한 애국자를 시리아에서 발생한 매복 공격으로 잃은 것을 애도한다"며 "우리는 ISIS에 보복하겠다"고 천명했다고 로이터 통신이 전했습니다.미군이 주도하는 국제동맹군(CJTF-OIR)은 최근 시리아 정부군과 함께 시리아 내 IS 잔당 소탕 등을 위해 연합 군사작전을 펴왔으나, 이번 사건으로 어떤 영향을 받을지 주목됩니다.지난해 12월 시리아에서는 이슬람 무장단체 하야트타흐리르알샴(HTS)이 주도하는 반군이 바샤르 알아사드 독재정권을 몰아내고 임시정부를 세웠습니다.다만, 13여 년에 걸친 내전 기간 세력을 키운 다수의 무장단체가 아직 임시정부에 완전히 통합되지 않고, 지역과 종파에 따른 갈등도 여전합니다.특히 일부 이슬람 강경파 세력 가운데서는 HTS 수장 출신 아메드 알샤라 임시대통령이 미국 등 서방에 밀착하는 것에 불만을 품는 분위기도 있는 것으로 알려졌습니다.HTS는 2011년 국제테러단체 알카에다 연계 조직으로 창설됐으나 2016년 관계를 단절했습니다.(사진=CENTCOM 제공, 연합뉴스)