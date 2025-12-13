[자막뉴스] "역대 최대 2천 조 가즈아!" 내년 상장 "지금 기업가치는"

내년 상장을 앞두고 있는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 기업 가치가 공개됐습니다.



현지 시간 13일 로이터 통신에 따르면 스페이스X의 최고재무책임자 브렛 존슨은 주주들에게 보낸 서한에서, 신규 및 기존 투자자들과 회사가 내부 주주로부터 주당 421달러씩 최대 25억 6천만 달러 규모의 주식을 사는 방안을 승인했다고 밝혔습니다.



이 거래를 토대로 계산하면 스페이스X의 현재 기업 가치는 8천억 달러, 무려 1천182조 원에 달한다고 로이터 통신은 전했습니다.



이번 서한에서 존슨 최고재무책임자는 내년을 목표로 상장을 추진 중이란 사실도 다시 한번 확인했습니다.



존슨 최고재무책임자는 "2026년에 이뤄질 가능성이 있는 기업공개를 준비하고 있다"며 "기업가치가 얼마나 될지는 불확실하지만, 시장 여건이 맞는다면 상장을 통해 상당한 자금을 마련할 수 있을 것으로 판단한다"고 말했습니다.



앞서 블룸버그와 로이터 통신 등 외신은 스페이스X가 내년 최대 1조 5천억 달러, 약 2천2백조 원이 넘는 기업 가치로 상장해 300억 달러, 44조 원이 넘는 자금을 조달할 계획이라고 보도해왔습니다.



만약 이 정도 수준으로 상장이 이뤄질 경우 사상 최대 규모의 기업공개가 됩니다.



지금까진 지난 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 상장하면서 약 290억 달러를 조달한 게 최대 규모였습니다.



스페이스X는 챗GPT 개발사인 오픈AI에 이어 현재 세계에서 두 번째로 기업가치가 높은 비상장 스타트업으로 평가됩니다.



존슨 최고재무책임자는 상장을 통해 마련한 자금을 스타십 우주선 발사 확대와 우주 인공지능 데이터센터 구축, 달기지 건설과 유무인 화성 탐사에 투입할 것이라고 덧붙였습니다.



(취재: 김진우 / 영상편집: 이승진 / 제작: 디지털뉴스부)