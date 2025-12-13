정청래 측, 명청대결 표현에 "모욕적 프레임…의도적 갈라치기"

▲ 박수현 민주당 수석대변인

더불어민주당의 내달 최고위원 보궐선거가 사실상 명청 대결 구도가 됐다는 평가에 대해 정 대표는 "민주당 분열을 통해 이재명 정부를 엎으려는 의도적 갈라치기"로 보고 있다고 박수현 수석대변인이 전했습니다.박 수석대변인은 오늘 페이스북에 올린 글에서 "정 대표는 부쩍 늘어난 언론 보도, 특히 '친명친청 대전', '정청래 자기 정치', '대표연임 노림수' 같은 근거 없는 기사와 당내 극히 일부 발언에 대해 매우 불편한 심기를 털어놓곤 하였다"고 전했습니다.그는 '정청래만큼 이재명 대통령님을 사랑하는 사람이 있으면 나와보라'는 것이 정 대표의 생각이라면서 "다른 비판과 비난은 다 감내할 수 있는데 '친명·친청' 프레임만큼은 모욕적이라는 생각이고, 그런 갈라치기가 당내에서 있다면 그것은 해당 행위이자 이 대통령을 향한 위해이고, 아무 근거 없이 그런 보도를 하는 언론은 민주당 분열로 이재명 정부를 흔들려는 의도로 규정하고 대응하지 않을 수 없다는 생각일 것"이라고 말했습니다.그는 정 대표의 당직 인사, 개혁 속도전, 이른바 1인 1표제 추진 등에 대해 평가한 뒤 "당과 대표가 청산과 개혁을 이끌지 않는다면 그 분노의 화살이 향할 곳은 분명하다"며 "정 대표는 정부가 민생과 국격 회복, 경제성장과 외교·안보에 집중할 수 있도록 그 밖의 모든 폭풍과 화살을 막아내고 있다"고 말했습니다.이어 "민주당에 친청은 없고 친명만 있을 뿐이고 그 맨 앞에 장판교 장비처럼 정청래가 서 있다"고 밝혔습니다.박 수석대변인의 이런 글은 이 대통령의 대장동 개발비리 의혹 사건 변호인 출신인 이건태 의원과 친명계 원내외 모임인 혁신회의 공동 상임대표인 유동철 부산 수영구 지역위원장이 정 대표를 겨냥해 "정부와 엇박자를 내고 있다"고 비판하며 출마 선언을 한 가운데 나온 겁니다.