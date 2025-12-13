[자막뉴스] 왜 우리한테 난리야? 중국에 '억까' 당한 르세라핌

중국과 일본의 갈등이 극에 달하면서 우리나라 K팝에도 불똥이 튀기 시작했습니다. 당초 내일(14일) 중국 상하이에서 열릴 예정이었던 걸그룹 르세라핌의 팬 사인회가 취소됐습니다. 행사를 주최한 메이크스타는 공식 소셜미디어를 통해 "불가항력으로 인해 여러 유관부서와의 신중한 논의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다"고 밝혔습니다. 그러면서 "이벤트 취소에 따른 추가 보상 방안은 현재 유관 부서와 확인 중이며, 기다려 주신 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했습니다. 주최 측이 행사를 취소한 구체적인 이유를 설명하진 않았지만, 최근 중일 갈등으로 '한일령'이 시작됐단 점을 고려할 때 르세라핌에 두 명의 일본인 멤버가 포함된 것이 영향을 미쳤을 거란 분석입니다. 앞서 지난 6일엔 보이그룹 클로즈유어아이즈가 중국 항저우에서 팬 미팅을 진행했는데, 당시에도 일본인 멤버는 행사에서 빠졌습니다. 같은 날 상하이에선 오디션 프로그램 출연으로 인기를 얻은 일본인 연습생들이 팬 미팅에 참석하려다가 행사 당일 취소되는 일도 벌어졌습니다. 당시 소속사 측은 "행사 당일 새벽 예기치 못한 중대한 불가항력 사유가 발생해 이벤트 진행이 불가능해졌다"며 "가능한 모든 대안을 끝까지 모색했지만 최종적으로 전체 행사 취소를 결정할 수밖에 없었다"고 공지했습니다. 중국에선 '한한령' 때문에 K팝 가수의 현지 대규모 공연은 열리지 않지만, 노래를 부르지 않는 소규모 팬 미팅은 열려왔는데, 일본인 멤버가 포함된 그룹의 팬 미팅과 사인회가 잇따라 차질을 빚으면서 중일 갈등이 K팝 업계에도 영향을 미치는 게 아니냔 우려가 나오고 있습니다.



