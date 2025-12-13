롯데백화점, 노조조끼 착용 손님 제지 논란에 대표 명의 사과

▲ 백화점 보안요원에 항의하는 이김춘택 사무장

롯데백화점이 잠실점에서 노조 조끼를 착용한 손님에게 복장 탈의를 요구해 논란이 일자 대표 명의로 공식 사과했습니다.롯데백화점은 오늘(13일) 자사 홈페이지 공지를 통해 "지난 10일 저녁 잠실점에서 노조 조끼를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객분들에게 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다"고 밝혔습니다.롯데백화점은 정현석 대표 명의의 이 사과문에서 "이는 부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객분들께 다시 한번 죄송하다"고 밝혔습니다.이어 "이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.앞서 민주노총 금속노조 조합원 등은 지난 10일 오후 7시쯤 금속노조 조끼를 입은 채 잠실점 지하 식당가에 들어가려다 보안요원의 제지를 받았습니다.조끼에는 현대차 하청기업 이수기업 해고노동자의 복직을 촉구하는 '해고는 살인이다' 등의 문구가 적혀 있었습니다.현장에서 촬영된 영상이 SNS 등을 통해 퍼지자 롯데백화점 측의 대처를 비난하는 여론이 일었습니다.