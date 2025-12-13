국힘·개혁신당 "통일교 특검 수용하라"…여 "정치공세·물타기"

여야는 주말인 오늘(13일) 통일교의 정치권 금품 지원 의혹에 대한 특검 도입 문제를 놓고 대치했습니다.



국민의힘과 개혁신당 등 보수 야권은 야당이 추천하는 독립적인 특검을 즉각 수용하라고 여권을 압박했고, 더불어민주당은 특검 요구가 '물타기'라며 반박했습니다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 "현 정부 장관급 인사, 여당 전·현직 의원, 대통령 측근 이름까지 거론되는 상황에서 지금의 검·경과 편파성이 드러난 민중기 특검으로는 국민적 신뢰를 얻을 수 없다"며 "민주당과 이재명 대통령은 '특검을 거부하는 자가 범인'이라는 원칙을 스스로 적용하라"고 주장했습니다.



그는 "지금 필요한 것은 여당 입맛에 맞춘 특검이 아니라 야당이 추천하는 중립적이고 독립적인 특검"이라며 "민주당과 이 대통령은 더 이상 수사를 가로막지 말고 야당 추천 특검 도입을 즉각 수용하라"고 촉구했습니다.



개혁신당 이동훈 수석대변인도 논평에서 "지금 이 사안을 여야를 막론하고 수사할 수 있는 유일한 해법은 이준석 대표가 제안한 제3지대 추천 특검"이라며 "민주당에 묻는다. 정말로 떳떳하다면 왜 가장 중립적인 제3지대 특검을 거부하느냐"고 말했습니다.



이에 민주당은 특검 요구를 정치공세로 깎아내리며 '물타기'를 중단하라고 반격했습니다.



백승아 원내대변인은 브리핑에서 "통일교 의혹 진실은 수사로 밝혀져야 한다"며 "국민의힘은 물타기이자 국정 발목을 잡기 위한 정치 공세를 중단해야 한다"고 밝혔습니다.



백 원내대변인은 "국민의힘은 수사 결과가 나오기도 전 특검을 주장하며 정치 쟁점화에 몰두하고 있다"며 "진실 규명이 아니라 내란 사태에 대한 책임을 희석하기 위한 정치적 계산으로 비칠 수밖에 없다"고 말했습니다.



그는 이어 "수사가 진행 중인 사안을 정쟁의 도구로 삼는 행태는 사건의 실체를 가리는 데만 도움이 될 뿐이고 정치권이 앞서 결론을 내릴 일이 아니다"라며 "민주당은 경찰의 신속하고 엄정한 수사를 촉구한다"고 강조했습니다.