미, 지난달 이란 향하던 중국 무기 부품 압수…인도양 해상작전

▲ 이란혁명수비대가 이란 남부 해안에서 진행한 군사 훈련 모습

미국 트럼프 행정부가 지난달 중국에서 이란으로 향하던 선박을 인도양에서 나포한 뒤 선박에 실려있던 무기 부품들을 압수했다고 월스트리트저널이 보도했습니다.이번 작전에 정통한 소식통들에 따르면 미국 특수작전팀은 지난달 스리랑카 해안에서 수백 마일 정도 떨어진 바다 한가운데서 중국에서 출발해 이란으로 가던 한 선박에 올라탔으며, 화물을 압수한 뒤 선박을 다시 출발시켰습니다.한 소식통은 미국이 압수한 화물이 재래식 무기 부품으로도 사용될 수 있는 이중용도 품목들이었다고 말했습니다.이 화물들은 이란의 미사일 부품 조달을 전문으로 하는 이란 기업으로 향하고 있다는 첩보를 입수한 뒤 이번 작전이 이뤄졌다고 다른 소식통이 전했습니다.이란을 상대로 한 해상 작전은 최근 이란에 대한 국제사회의 제재가 복원된 데 따른 것으로 풀이됩니다.영국, 프랑스, 독일 등 유럽 주요 3개국은 이란이 2015년 체결한 핵 협정을 위반했다며 일명 '스냅백' 절차를 가동했고 이에 따라 유엔의 이란 제재는 지난 9월 복원됐습니다.월스트리트저널은 이번 일에 대해 지난 6월 미국이 이란의 핵시설을 폭격한 후 이란의 군사력 재건을 차단하기 위해 진행됐다며 "미군이 이란으로 향하는 중국발 화물을 가로막은 것은 최근 몇 년 만에 처음"이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)