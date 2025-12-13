경기·강원 내륙 대설주의보…최대 15㎝ 폭설

<앵커>



주말인 오늘(13일) 전국 대부분 지역에 눈이 내리겠습니다. 중부를 중심으로 강한 눈이 예상돼 안전사고에 유의하셔야겠는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



임은진 캐스터.



주말인 오늘 중부를 중심으로 폭설이 예보됐습니다.



현재 서울 등 수도권에는 눈과 비가 섞여 내리고 있는 가운데 경기 북부와 강원 북부 지역을 중심으로 대설주의보가 발효됐습니다.



이들 지역을 시작으로 점차 눈발이 강해지겠고요.



서울은 늦은 오후부터, 경기 남동부와 충북 지역도 늦은 오후부터 시간당 1~3cm의 강한 눈이 밤까지 길게 이어지겠습니다.



그사이 예상되는 눈의 양을 보시면 강원 내륙과 산지에 최대 15cm 이상, 경기와 충북 지역도 최대 10cm 이상, 서울은 2~7cm의 이 예상됩니다.



빙판길과 도로, 살얼음이 만들어지는 곳이 많겠으니까요, 조심히 이동하셔야겠습니다.



낮 기온을 보시면 서울과 춘천은 4도에 그치며 중부지방 어제보다 기온이 낮겠고 부산은 13도까지 오르겠습니다.



내일도 서울과 강원, 영동을 제외한 대부분 지역의 눈과 비가 다시 내리겠는데요.



주로 서해안을 중심으로 내리겠습니다.



(임은진 기상캐스터)