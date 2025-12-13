노승열·배용준·옥태훈, PGA 투어 Q스쿨 2R 중하위권

▲ 골프선수 노승열 (자료사진)

미국프로골프(PGA) 투어 퀄리파잉(Q)스쿨에 나선 한국 선수들이 2라운드까지 중하위권에 그쳤습니다.노승열은 오늘(13일) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 소그래스CC(파70·7천54야드)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 3개와 보기 4개를 묶어 1오버파 71타를 쳤습니다.1라운드에서 1언더파를 쳐 30위권이었던 노승열은 2라운드까지 중간 합계 이븐파 140타를 기록, 공동 66위로 미끄러졌습니다.174명이 출전해 기권 선수 등을 제외하고 현재 169명이 경쟁하는 이번 대회는 TPC 소그래스 다이스 밸리 코스(파70·6천850야드)와 소그래스CC에서 2라운드씩 총 4라운드 경기로 진행됩니다.상위 5명에게 2026시즌 PGA 투어 출전권을 주며, 이후 상위 40명(공동 순위 포함)에게는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 부여됩니다.지난해에 이어 PGA 투어 Q스쿨에 도전한 노승열은 이날 전반 보기 없이 한 타를 줄였으나 후반에 두 타를 잃으며 순위가 하락했습니다.한국프로골프(KPGA) 투어에서 활약하는 배용준은 다이스 밸리 코스에서 한 타를 줄여 공동 90위(1오버파 141타)에 이름을 올렸습니다.2025시즌 KPGA 투어 제네시스 대상, 상금, 평균 타수 등 주요 개인 타이틀을 석권한 옥태훈은 공동 126위(3오버파 143타)에 그쳤습니다.교포 선수 존 박(미국)은 이날 다이스 밸리 코스에서 6타를 줄이며 공동 선두(7언더파 133타)로 도약했습니다.2025시즌 PGA 투어에서 뛴 존 박은 가을 시리즈까지 페덱스컵 순위가 152위에 그치며 Q스쿨에 나섰습니다.1라운드 단독 선두였던 김찬(미국)은 타수를 줄이지 못해 공동 선두에 한 타 뒤진 공동 6위(6언더파 134타)로 내려섰고, PGA 투어 통산 5승의 카밀로 비예가스(콜롬비아) 등도 공동 6위에 자리했습니다.(사진=게티이미지코리아)