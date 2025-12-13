정우영 시즌 1호 도움…우니온 베를린, 라이프치히에 완승

▲ 우니온 베를린의 공격수 정우영

독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린의 공격수 정우영이 도움으로 올 시즌 첫 도움을 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.우니온 베를린은 오늘 독일 베를린의 알텐 푀르스테라이에서 열린 '강호' 라이프치히와의 2025-2026 분데스리가 14라운드 홈 경기에서 3대 1로 승리했습니다.이날 승리로 최근 2연패의 수렁에서 벗어난 우니온 베를린은 승점 18(5승 3무 6패)을 기록하며 8위로 오른 가운데 2위 라이프치히는 최근 3경기 연속 무승(2승 1무)의 상승세에 제동이 걸렸습니다.전반을 득점 없이 마친 우니온 베를린은 후반 12분 올리버 버크의 선제골이 터졌고, 정우영이 도움을 기록했습니다.정우영은 알료샤 켐라인이 연결한 볼을 논스톱 패스로 전진 패스를 내주자 페널티지역 오른쪽으로 파고든 버크가 이어받아 왼발 슈팅으로 득점에 성공했습니다.버크에게 볼을 찔러준 정우영은 이번 시즌 자신의 1호 도움을 기록하며 마수걸이 공격포인트를 달성했습니다.우니온 베를린은 후반 15분 동점골을 내줬지만 곧바로 2골을 몰아치며 3대 1로 이겼습니다.선발 출전한 정우영은 후반 22분 교체되며 자신의 임무를 마무리했습니다.(사진=게티이미지코리아)