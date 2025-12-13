1. 중부 대설특보 수준 많은 눈…'최대 15cm'



오늘(13일) 중부 지방에 눈이 많이 쏟아지겠습니다. 강원도에는 최대 15cm 이상 서울 지역도 7cm의 큰 눈이 내리겠습니다.



2. "오거돈 시장 당선 두 달 뒤 전달"…3명 출국금지



윤영호 통일교 전 본부장이 민주당 전재수 의원에게 금품을 전달한 시기가 오거돈 전 부산시장 당선 직후로 진술한 것으로 확인됐습니다. 통일교 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰은 전 의원 등 3명을 피의자로 입건하고 출국금지했습니다.



3. 이 대통령, 또 쿠팡 직격…뒤늦게 탈퇴 간소화



이재명 대통령이 쿠팡 사태를 또 거론하며 집단소송제가 필요하고 잘못하면 회사가 망한다는 생각이 들게 해야 한다고 직격 했습니다. 쿠팡은 뒤늦게 복잡했던 탈퇴 단계를 줄인 데 이어 유료 멤버십 해지 방식도 간소화했습니다.



4. 광주도서관 수색작업 재개…'용접 부실' 주목



추가 붕괴 우려로 중단됐던 광주도서관 사고 현장의 구조작업이 보강 작업을 마친 뒤 재개됐습니다. 사고 원인으로 철골 구조물의 접합부 용접 부실 가능성이 제기되고 있습니다.