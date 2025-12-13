뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.12.13 06:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. 중부 대설특보 수준 많은 눈…'최대 15cm'

오늘(13일) 중부 지방에 눈이 많이 쏟아지겠습니다. 강원도에는 최대 15cm 이상 서울 지역도 7cm의 큰 눈이 내리겠습니다.

2. "오거돈 시장 당선 두 달 뒤 전달"…3명 출국금지

윤영호 통일교 전 본부장이 민주당 전재수 의원에게 금품을 전달한 시기가 오거돈 전 부산시장 당선 직후로 진술한 것으로 확인됐습니다. 통일교 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰은 전 의원 등 3명을 피의자로 입건하고 출국금지했습니다.

3. 이 대통령, 또 쿠팡 직격…뒤늦게 탈퇴 간소화

이재명 대통령이 쿠팡 사태를 또 거론하며 집단소송제가 필요하고 잘못하면 회사가 망한다는 생각이 들게 해야 한다고 직격 했습니다. 쿠팡은 뒤늦게 복잡했던 탈퇴 단계를 줄인 데 이어 유료 멤버십 해지 방식도 간소화했습니다.

4. 광주도서관 수색작업 재개…'용접 부실' 주목

추가 붕괴 우려로 중단됐던 광주도서관 사고 현장의 구조작업이 보강 작업을 마친 뒤 재개됐습니다. 사고 원인으로 철골 구조물의 접합부 용접 부실 가능성이 제기되고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지