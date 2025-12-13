"안 만났는데 어떻게 주나"…물러선 윤영호

<앵커>



권성동 의원 재판에 증인으로 출석한 통일교의 윤영호 전 본부장은, "만난 적도 없는 분들에게 금품을 제공하는 게 말이 안 된다"며 기존 진술과 다른 말을 했습니다. 자신의 발언으로 촉발된 통일교 정치권 로비 의혹에서 한발 물러섰는데 혐의를 줄이기 위한 의도인 건지 의심됩니다.



김지욱 기자가 보도합니다.



<기자>



권성동 의원의 정치자금법 사건 재판에 증인으로 출석한 윤영호 전 통일교 세계본부장.



지난 2022년 권 의원에게 현금 1억 원을 전달한 혐의에 대해 "답변하기 곤란하다"는 증언을 연이어 내놨습니다.



앞서 김건희 특검 조사에서 1억 원 전달 혐의를 인정했는데 태도가 달라진 겁니다.



윤 전 본부장은 권 의원 측 변호인이 '당시 권 의원과 인간적인 신뢰 관계가 있었냐"고 질문하자, "에둘러 말하겠다"며 이런 말까지 했습니다.



자신이 "최근 오해들을 받고, 뉴스에도 많이 나오고 있다"며, "이 상황을 얘기하는 게 아니고 제가 만난 적도 없는 분들에게 금품을 전달한다는 건 말이 안 되지 않냐"고 말한 겁니다.



이어진 재반대신문에서 특검 조사 당시 '기억나지 않는 사항을 진술할 수밖에 없었냐'는 권 의원 측 질문에 "그런 부분도 있었다"며 "지금 세간에 회자되는 부분도 그런 진술을 한 적이 없다"고 말했습니다.



지난주 돌연 '민주당 지원 의혹'을 법정에서 증언했던 태도가 확연히 달라진 겁니다.



윤 전 본부장은 정치자금법 위반 사건은 위법하게 수집된 증거에 의해 기소된 것이라며, 본인의 혐의를 가볍게 하려는 주장도 이어갔습니다.



권 의원에게 건넨 1억 원 현금다발 사진을 찍은 윤 전 본부장 아내도 증인으로 출석했지만, 대부분 진술거부권을 행사했습니다.



(영상편집 : 김준희)