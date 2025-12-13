[날씨] 오늘 중부 대설 특보…최대 15cm 눈

<앵커>



오늘(13일) 오전부터 서울 등 중부지방을 중심으로 대설특보 수준의 눈이 내릴 것으로 예상되는데, 경기도엔 최대 10cm, 강원도에는 최대 15cm의 폭설이 예보됐습니다. 오후부터 눈발이 거세지는 데다 교통량이 많은 주말이라 제설작업이 제대로 될지 걱정되는데, 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



주말인 오늘(13일) 가급적 대중교통을 이용하시는 편이 좋겠습니다.



중부를 중심으로 많은 눈이 예보됐는데요.



아침에 서쪽 지역부터 눈 비가 시작돼 오후가 되면 대부분 지역으로 확대되겠고 밤까지 이어지겠습니다.



예상되는 눈의 양이 강원 내륙에 최대 15cm 이상, 충북 중북부에도 10cm 이상, 서울과 경북 북부를 중심으로도 2에서 7cm가량의 많은 눈이 예상되고요.



이들 지역은 낮부터 밤사이 강한 눈이 예상됩니다.



특히 서울에도 늦은 오후부터 시간당 1에서 3cm의 강한 눈이 내려 쌓이겠습니다.



대부분 지역 밤이 되면 눈이 그치겠지만 강원 내륙은 내일 아침까지 이어지겠습니다.



또 밤부터 전국적으로 바람이 점차 강하게 불겠습니다.



옷차림도 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



현재 서울 기온은 영상권을 보이고 있지만 낮이 되면 서울이 4도, 대전 9도에 그치겠고 찬 바람이 강해 실제 체감 기온은 더 낮겠습니다.



내일은 서해안을 중심으로 눈, 비 소식이 이어지겠습니다.



(임은진 기상캐스터)