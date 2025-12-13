뉴스

트럼프 "태국·캄보디아, 모든 교전 중단·평화 협정 복귀 합의"

트럼프 "태국·캄보디아, 모든 교전 중단·평화 협정 복귀 합의"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 태국과 캄보디아 양국이 교전을 중단하고 휴전협정에 복귀하기로 합의했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지시각 12일, 자신의 SNS에 "나는 오늘 아침 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 훈 마네트 캄보디아 총리와 대화를 나눴다"며 "양측은 오늘 저녁부터 모든 교전을 중단하고 원래의 평화 협정에 복귀하기로 합의했다"고 적었습니다.

태국과 캄보디아는 지난 7월, 무력 충돌 후 휴전협정을 맺었으나, 최근 다시 국경지대에서 폭격이 이뤄지는 등 교전이 발생했습니다. 이로 인해, 양측 사상자도 계속 발생했고 주민 다수가 대피한 상태입니다.

트럼프 대통령은 "다수의 태국 군인 사상자를 낳은 도로변 폭탄 사건은 사고였지만, 그럼에도 태국은 매우 강력하게 보복에 나섰다"면서 "이제 두 나라는 평화 및 미국과의 교역을 지속할 준비가 됐다"고 밝혔습니다.

그러면서, "대규모 전쟁으로 번질 수 있었던 사태를 해결하는 데 있어 내가 협력하게 된 것을 영광으로 생각한다"고 덧붙였습니다.

또, "매우 중요한 사안에 도움을 준 안와르 이브라힘 말레이시아 총리에게도 감사를 전하고 싶다"고도 밝혔습니다. 안와르 총리도 양국 충돌 상황을 해결하기 위해 중재 시도를 해온 것으로 알려졌습니다.
