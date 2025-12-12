'41세 2개월' 린지 본, 역대 최고령 스키 챔피언 등극

▲ 미국 린지 본 선수가 현지시간 12일 스위스에서 열린 알파인 스키 여자 월드컵 경기에서 우승한 후 시상대에서 기뻐하고 있다.

린지 본(미국)이 국제스키연맹 알파인 월드컵 역대 최고령 우승 기록을 세웠습니다.본은 오늘(12일) 스위스 생모리츠에서 열린 2025-2026 국제스키연맹 알파인 월드컵 여자 활강에서 1분 29초 63으로 1위를 차지했습니다.1984년 10월생인 본은 41세 2개월의 나이로 알파인 월드컵 금메달을 따내며 이 부문 최고령 신기록을 세웠습니다.종전 알파인 월드컵 최고령 우승 기록은 2012년 디디에 쿠체(스위스)가 37세에 남자 슈퍼대회전에서 우승한 것이었습니다. 여자부에서는 지난해 페데리카 브리뇨네(이탈리아)가 대회전 1위를 차지했을 당시 34세가 최고령이었습니다.본은 2019년 은퇴했다가 지난 시즌 현역 복귀를 선언하고 2026년 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 도전장을 던졌습니다. 당시에는 40세가 넘은 나이에 무모한 시도라는 평가도 많았습니다.그러나 올해 3월 월드컵 슈퍼대회전 은메달에 이어 이번 대회에서 복귀 후 첫 우승까지 일궈내며 올림픽 메달 가능성을 키웠습니다.본이 월드컵에서 우승한 것은 2018년 3월 스웨덴 대회 이후 7년 9개월 만이며, 통산 승수를 83승으로 늘렸습니다.본은 올림픽에서 2010년 밴쿠버 대회 활강 금메달과 슈퍼대회전 동메달을, 2018년 평창 대회에서는 활강 동메달을 따냈습니다. 월드컵 첫 우승은 2005년으로 20년 전입니다.이날 2위는 본보다 0.98초 늦은 1분 30초 61에 결승선을 통과한 마그달레나 에거(오스트리아)가 차지했습니다. 2001년생인 에거는 본보다 17살 어립니다.본은 내일 같은 장소에서 열리는 활강에서 2연승에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)