뉴스

중국, 남중국해서 필리핀과 마찰…"영공 침범 항공기 퇴거 조치"

강민우 기자
작성 2025.12.12 22:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
중국, 남중국해서 필리핀과 마찰…"영공 침범 항공기 퇴거 조치"
▲ 중국 해경 선박이 남중국해에서 필리핀 해군 함정 주변을 선회하고 있다.

중국군이 필리핀과의 영유권 분쟁지역 주변에서 필리핀 소형 항공기가 영공을 침범했다며 경고 후 쫓아냈다고 밝혔습니다.

톈쥔리(田軍里) 중국인민해방군 남부전구 대변인은 오늘(12일), SNS 공식 계정을 통해 "필리핀 소형 항공기 여러 대가 중국 정부의 승인 없이 불법으로 중국 환옌다오(黃岩島) 영공을 침입했다"고 밝혔습니다.

톈 대변인은 "남부전구는 해군과 공군 병력을 조직해 법과 규정에 따라 추적·감시하고 강력하게 대응했으며 경고·퇴거했다"고 밝혔습니다.

그러면서, "황옌다오는 중국 고유의 영토로, 우리는 필리핀에 권리 침해와 도발을 즉각 중단할 것을 통고한다"고 강조했습니다.

황옌다오는 남중국해에 위치한 '스카버러 암초'로 필리핀명은 바조데마신록(Bajo de Masinloc)입니다. 중국과 필리핀의 대표적인 영유권 분쟁지역입니다.

지난 6일, 필리핀 해경은 이 지역을 항해 중인 중국 해양경비대 함정을 포착해 퇴거 조치했다고 밝혔습니다.

지난 10월엔 중국 해경선이 이 지역에서 필리핀 선박을 향해 물대포를 쏘고 고의로 들이받기도 했습니다.

중국은 남중국해의 약 90%에 대한 영유권을 주장해 필리핀과 베트남, 말레이시아, 브루나이 등 동남아시아 국가들과 갈등을 빚고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지