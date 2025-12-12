헝가리, EU의 '러시아 자산 무기한 동결' 추진 반대…"불법"

▲ 오르반 빅토르 헝가리 총리

친러시아 성향의 유럽연합(EU) 회원국 헝가리가 벨기에에 보관된 러시아 국유자산을 무기한 동결하려는 EU 방침에 강한 반대 입장을 표명했습니다.오르반 빅토르 헝가리 총리는 12일(현지시간) 페이스북에 EU 정부들이 다수결 투표로 러시아 국유 자산의 무기한 동결 결정을 내리려는 것을 "불법"이라고 비판했다고 로이터 통신이 보도했습니다.오르반 총리는 "브뤼셀(EU)은 서면 투표를 시작함으로써 루비콘강을 건너게 될 것"이라며 이는 EU에 "회복할 수 없는 피해를 초래할 것"이라고 경고했습니다.그러면서 "헝가리는 이 결정에 항의하며 합법적인 상황을 회복하기 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했습니다.폴리티코 유럽판 등에 따르면 EU는 러시아가 우크라이나에 전쟁 배상금을 지급할 때까지 역내 러시아 중앙은행 자산을 무기한 동결하는 방안을 추진 중입니다.EU는 우크라이나 전쟁 발발 이후 6개월마다 회원국의 만장일치 동의로 러시아 자산 동결 조치를 갱신하고 있습니다.이번 무기한 동결안이 확정되면 러시아 자산 동결 조치를 갱신할 필요가 없어져 친러시아 성향 회원국들의 영향력 행사가 사실상 불가능해집니다.EU는 이 자금을 활용해 우크라이나에 배상금 대출을 지원하는 안을 추진해왔습니다.오는 18∼19일 EU 회원국 정상회의에서 배상금 대출을 확정한다는 것이 EU 집행위원회의 목표입니다.헝가리는 최근 언론을 통해 알려진 미국 국가안보전략(NSS) 초안에 미국이 EU 이탈을 목표로 협력할 대상으로 명시된 국가 중 하나입니다.영국 일간 텔레그래프는 미 군사전문지 디펜스원의 NSS 초안 보도를 인용해 미국이 EU 이탈을 목표로 더 많이 협력해야 할 국가로 이탈리아, 헝가리, 폴란드, 오스트리아를 명시했다고 보도했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 오르반 총리를 백악관으로 초청해 환대하는 등 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.내년 헝가리 총선을 앞두고 오르반 총리를 '환상적'이라고 평가하고 러시아산 석유·가스 구매에 대해서 제재를 면제해주기도 했습니다.최근 EU 내 균열에 더해 이를 추동하려는 트럼프 행정부의 움직임까지 감지되면서 전통적인 대서양 동맹이 흔들리고 있다는 우려도 커지고 있습니다.교황 레오 14세도 지난 10일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 면담 뒤 기자들과 만나 "최근 (트럼프 대통령의) 유럽 관련 발언은 현재와 미래의 동맹이어야 하는 것을 파기하려는 시도라 생각한다"고 지적했습니다.그러면서 "안타깝게도 내가 본 몇몇 부분은 과거 오랫동안 진정한 동맹이었던 미국과 EU 간 관계에 큰 변화를 가져올 것"이라고 우려했습니다.(사진=게티이미지코리아)