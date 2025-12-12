이 대통령 "서울대에 일방적 지원…지방대학도 최대한 늘려야"

▲ 이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 교육부·국가교육위원회·법제처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 지방 대학에 대한 정부 예산 지원을 확대하라고 주문했습니다.이 대통령은 세종컨벤션센터에서 열린 교육부 업무보고에서 서울대와 지방대학들 사이 정부 지원 격차를 거론, "서울대를 줄이면 섭섭할 테니 지방대(지원)를 최대한 늘려가자"고 말했습니다.이 대통령은 "서울대에 대한 일방적 재정 지원, 분배되는 재정 지원이 더 많은 게 맞지 않나"라며 "지방에 있는 대학도 같은 대학인데, 손가락이 5개인데 엄지손가락에는 많이 하고 새끼손가락에는 적게 하는 이유가 뭐냐"고 물었습니다.이어 "서울대가 장학금, 연구 용역도 많이 받아오는데 지원조차 이렇게 차이가 엄청나게 나는 것은 정말 (문제)"이라며 "공부를 잘했으니 좋은 데 들어갔다고 하면 할 말은 없지만 그게 진정으로 공정한 것인가 (묻고 싶다)"라고 강조했습니다.이 대통령은 서울대에 쏠린 지원을 "큰아들이 이제 더 좋은 대학을 나와서 사업도 잘돼서 부자로 떵떵거리고 잘 사는데 거기다 더 대주고 있는 꼴"에 비유하며 "산업화 시대엔 자원이 없으니 큰아들에게 '몰빵'했지만 지금까지 그러는 것은 너무 잔인한 일 아니냐"고 지적하기도 했습니다.최교진 교육부 장관은 이에 "국민주권정부에서는 서울대의 70% 수준까지 지역거점 국립대의 예산 지원을 늘리겠다"고 보고했습니다.(사진=연합뉴스)