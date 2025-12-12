답사 마친 홍명보…"교차 적응이 최우선"

<앵커>



홍명보 감독이 북중미월드컵 조추첨과 베이스캠프 답사를 마치고 돌아왔습니다. 고지대와 찌는 듯한 무더위를 동시에 이겨내야 하는 만큼, 전문가의 도움을 받아 최적의 베이스캠프를 결정하겠다고 밝혔습니다.



하성룡 기자입니다.



조추첨 직후 멕시코로 날아간 홍명보 감독은 해발 2,100m에 자리한 푸에블라 경기장을 찾는 등 닷새 동안 쉬지 않고 베이스캠프 후보지를 둘러봤다고 밝혔습니다.



[홍명보/축구대표팀 감독 : (후보지를) 총 8군 데 봤어요. '괜찮다'라고 하는 곳은 한두 군데 있습니다.]



최대 고민은 극과 극의 환경입니다.



1, 2차전이 열릴 해발 1,600m의 과달라하라 고지대와, 3차전을 치를 몬테레이의 고온 다습한 환경에 모두 적응하기 위해, 신중에 신중을 기해 베이스캠프를 정하겠다고 밝혔습니다.



[홍명보/축구대표팀 감독 : 이거를 '교차 적응'이라고 하는데 (경기) 며칠 전에 1,500m 고지에 들어가느냐, 그리고 그 전에 어떤 훈련을 하느냐는 전문가들하고 같이 상의해서 결정할 생각입니다.]



홍 감독은 본선에 쉬운 조는 없다고 강조하며, 코칭스태프를 파견해 상대 분석에 돌입하고, 평가전도 전략적으로 치르겠다고 말했습니다.



[홍명보/축구대표팀 감독 : 본선에서 붙을 수 있는 (상대 팀과) 비슷한 유형의 팀을 찾는 게 가장 좋은 거라고 생각하고 있습니다.]



대표팀은 내년 3월 두 차례 모의고사를 시작으로, 2회 연속 16강 진출을 향한 본격적인 담금질에 들어갑니다.



