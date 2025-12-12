김건희 메시지에 수사팀 물갈이…"장관님 실력 훌륭"

<앵커>



김건희 여사가 자신에 대한 검찰의 수사 상황을 박성재 전 법무부 장관에게 수차례 문의하고, 박 전 장관이 이걸 이행한 정황이 담긴 메시지가 공개됐습니다. 박 전 장관이 김건희 여사 수사팀을 물갈이하자, 당시 대통령실 민정수석은 "인사 실력이 훌륭하다"며 감사 메시지를 보내기도 했습니다.



지난해 5월 3일, 이원석 당시 검찰총장은 김건희 여사 명품백 수수 의혹 전담 수사팀 구성을 지시했습니다.



이틀 뒤 김 여사는 박성재 전 법무부 장관에게 "어떤 취지로 수사팀을 구성했는지 검찰국장을 통해 확인해야 한다"고 텔레그램 메시지를 보냈습니다.



약 7시간 뒤 박 전 장관은 검찰국 검사로부터 '김건희 명품백 수사 상황'을 보고받았는데, 김 여사 요청대로 법무장관이 움직였다고 볼 수 있는 대목입니다.



그리고 8일 뒤 박 전 장관은 김 여사 수사를 담당하는 중앙지검 지휘부와 대검 간부를 물갈이하면서, 총장과 갈등을 빚었습니다.



[이원석/전 검찰총장 (지난해 5월 14일) : 어제 단행된 검사장 인사는… 제가 이에 대해서 더 말씀드리지 않겠습니다.]



인사 이틀 뒤 윤석열 전 대통령 부부는 시차를 두고 같은 메시지를 보냈는데, '용산이 총장의 용퇴를 요구했으나 총장이 거부하고 개기기로 했다'는 내용이 포함돼 있습니다.



윤 전 대통령 부부가 메시지를 직접 작성한 건지, 받은 글을 전달했는지는 드러나지 않았습니다.



다만 같은 달 30일 김주현 당시 대통령실 민정수석은 "장관님 인사 실력이 워낙 훌륭해서 말끔하게 잘 된 것 같다"며 감사 인사를 전했습니다.



대통령 부부의 압박으로 검찰 수뇌부 인사가 단행됐다고 의심할 수 있는 대목입니다.



박 전 장관은 또 별도 독립기관인 공수처에서 진행 중인 채상병 사건 수사 상황도 후배 변호사를 통해 수시로 전달받고, '명태균 사건' 진행 경과도 실시간 보고받았습니다.



모두 윤 전 대통령 부부가 관여했다는 의혹이 제기된 사건들입니다.



내란 특검은 윤 전 대통령 부부와 박 전 장관을 '정치적 공동체'로 규정하며, 박 전 장관을 재판에 넘겼습니다.



