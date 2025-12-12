지지대 없이 뼈대로 둔 채…특허 쓰다 도서관 붕괴됐나

<앵커>



광주 도서관 붕괴 사고 소식으로 이어갑니다. 4명의 매몰자 가운데 2명이 구조됐지만, 모두 숨졌고 아직 2명은 찾지 못했습니다. 현장 취재 기자 연결하겠습니다.



김태원 기자, 오늘(12일) 구조 작업이 중단된 겁니까?



<기자>



네, 그렇습니다.



60대와 50대 작업자 두 명이 여전히 매몰된 상태지만, 오늘 아침 9시 20분부터 구조 작업이 중단됐습니다.



추가 붕괴 가능성이 있어 구조 작업을 이어가면 구조대원과 매몰자 모두 위험하다고 소방 당국이 판단한 겁니다.



[안균재/광주 서부소방서 예방안전과장 : 콘크리트 구조물도 아직 떨어지다 멈춰 있는 것들도 있고. 구조물을 넘어지지 않게 양쪽이 휘어지거나 넘어지지 않게 고정을 시키고, 그 이후에 콘크리트나 그런 구조물을 약간 털어낸 후에 (구조작업을 재개할 예정입니다.)]



수색 작업은 구조물 안정화와 보강 작업을 마친 뒤에 굴착기 등 중장비를 투입해 재개될 예정입니다.



소방 당국은 당시 매몰된 작업자 근처에 있다가 가까스로 탈출한 동료를 통해 매몰자들의 대략적인 위치를 파악했다고 밝혔습니다.



<앵커>



사고 당시 상황이 찍힌 CCTV도 확인됐다고요?



<기자>



네, 근처 모델하우스 외벽에 설치돼 있던 CCTV 화면에 붕괴 당시 상황이 자세히 담겨 있는데요.



구조물이 무너지는 걸 감지하고 현장을 벗어나려 뛰어보지만, 미처 탈출하지 못한 것 같은 일부 작업자들의 모습도 확인할 수 있었습니다.



또 CCTV 화면 분석 등을 통해 이번 사고의 원인이 철제 트러스와 기둥을 연결하는 부위의 용접이 부실했기 때문이라는 분석도 제기됐습니다.



사고 당시 도서관 2층에는 아래쪽에 지지대 없이 철제 트러스를 뼈대로 둔 채 콘크리트 타설 작업이 진행되고 있었습니다.



지지대 없이도 충분히 그 무게를 버틸 수 있는 특허 공법이 이용된 건데, 철제 트러스 부위가 매끈하게 끊어진 점 등을 볼 때 용접이 부실했던 것 아니냐는 의혹이 제기된 겁니다.



트러스와 기둥 연결이 용접 과정으로만 이뤄졌는데, 무게를 버티지 못하고 접합부가 끊어졌을 가능성이 있습니다.



경찰은 36명의 전담팀을 꾸려 공사 관계자들을 불러 참고인 조사하는 등 사고 원인 파악에 착수했습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 박진훈)