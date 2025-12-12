민주 "무혐의면 오히려 도움"…국힘 "지선 출마 접어야"

<앵커>



여권의 부산시장 후보군 가운데 한 명으로 꼽혀온 전재수 해양수산부 장관이 장관직을 사퇴하면서 내년 지방선거에 미칠 파장도 주목됩니다. 민주당에서는 무혐의로 드러나면 오히려 선거에 도움이 될 거란 의견도 나왔지만, 국민의힘은 아예 출마를 접어야 한다고 비판하고 있습니다.



계속해서 박예린 기자입니다.



<기자>



내년 6·3 지방선거의 격전지 가운데 한 곳으로 꼽히는 부산시장 선거.



수성을 바라는 국민의힘에선 박형준 현 시장의 3연임 도전이 유력한 가운데, 김도읍, 이헌승, 조경태 의원도 후보군으로 꼽히고 있습니다.



탈환을 노리는 민주당에선 이재성 전 부산시당위원장이 이미 출사표를 던졌고, 김영춘, 전재수 전 해양수산부 장관, 박재호, 최인호 전 의원이 후보군에 자천타천으로 이름을 올리고 있습니다.



전재수 전 장관은 출마 의사가 달라질 건 없단 뜻을 내비쳤습니다.



[전재수/전 해양수산부 장관 (어제) : 당당하게 제가 이 문제를 밝히고 다시 부산을 해양 수도로, 한반도 남단의 새로운 성장 엔진과 성장 거점으로 만드는 그 일에 저도 힘을 보태고.]



민주당에선 전 전 장관이 의혹을 푼다면, 오히려 선거에 도움이 될 거란 의견도 나옵니다.



[박지원/민주당 의원 (오늘, SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 빨리 수사에 협력해서 혐의가 없음이 밝혀지면 오히려 부산시장 선거에 플러스가 된다, 그렇게 보고 있습니다.]



국민의힘에선 "장관 사퇴뿐 아니라 부산시장 출마 또한 접는 게 마땅하다"거나 "개인 비리로 얼룩진 전직 장관이 출마 운운하며 부산 시민의 명예를 더럽혀선 안 된다"는 등 전 전 장관을 겨냥한 파상 공세가 이어졌습니다.



거대양당 밖에선 본의의 뜻과는 상관없이 조국 조국혁신당 대표의 부산 출마설도 제기됩니다.



이에 대해 조 대표는 오늘(12일), "소설이 진행되고 있다"며, "언급할 사항이 없다"고 말했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 남일, 디자인 : 강경림·전유근)