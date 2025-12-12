윤 부부, 본인 수사·검찰 인사 관련 박성재에 수시로 연락

▲ 박성재 전 법무부 장관

윤석열 전 대통령 부부와 박성재 전 법무부 장관이 '김건희 명품백 수수 의혹'에 대한 수사가 본격 시작될 때 여러 차례 연락을 나눈 것으로 파악됐습니다.내란특검팀이 국회에 제출한 박 전 장관 공소장에 따르면, 검건희 여사는 이원석 당시 검찰총장이 신속 수사하라고 지시한 사실이 알려진 지 이틀 뒤인 지난해 5월 5일 박 전 장관에게 '김건희 명품백 사건 전담 수사팀 설치 지시'에 대한 분석 내용을 텔레그램 메시지로 보냈습니다.여기에는 '특별수사팀 구성 지시는 서울중앙지검이나 대검 중간급 간부와도 상의 없이 총장의 전격적 지시라고 한다'는 내용이 담겼습니다.같은 날 저녁엔 '김정숙·김혜경 여사 수사는 왜 진행되지 않느냐는 취지의 메시지를 보냅니다.'명품백 수수 의혹' 사건을 맡았던 서울중앙지검 등 검찰 지휘부가 전면 교체된 직후인 지난해 5월 13일 저녁에도 김 여사가 박 전 장관에게 전화를 한 사실이 확인됐습니다.통화 직후엔 '이원석 검찰총장 사표 고심..내일 일정 모두 취소'라는 제목의 기사 링크를 박 전 장관에게 보냈습니다.이틀 뒤인 5월 15일엔 윤 전 대통령과 김 여사가 각각 같은 내용의 메시지를 보내기도 했습니다.이 메시지엔 "검사장급 인사가 전광석화처럼 이뤄졌고, 역대급이었다 보니 말들이 엄청 많다"며 "인사 배경과 관련해 용산(대통령실)이 4월 말이나 5월 초 (검찰)총장의 업무실적, 능력, 자기 정치 등의 문제를 지적하며 용퇴를 요구했으나 총장이 거부하고 개기기로 하면서…갑자기 중앙사장(서울중앙지검장)에게 명품백 사건 신속 처리 등을 지시한 게 배경이 됐다는 얘기가 있다"는 내용이 담겼습니다.내란특검은 이에 대해 윤 전 대통령 부부와 박 전 장관이 정치적 이해관계를 공유하는 정치적 공동체라고 결론지었습니다.윤 전 대통령은 박 전 장관에게 "검찰총장에 용퇴 요구했지만, 개겼다"라는 내용이 담긴 메시지도 보낸 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)