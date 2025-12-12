이 대통령, '책에 끼워 해외 현금반출' 인천공항에 전수조사 지시

▲ 이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 지폐를 한 장씩 책에 끼우는 방식으로 거액의 현금을 해외로 밀반출하는 경우에 대비해 공항에서 책에 대해 전수조사를 실시할 것을 지시했습니다.이 대통령은 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 책에 지폐를 끼우는 방식의 현금 밀반출을 적발하기 어렵다는 취지의 이학재 인천국제공항공사 사장의 보고에 이같이 주문했습니다.이 대통령은 앞서 이 사장에게 "어디서 본 건데, 1만달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데 수만달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 물었습니다.그러면서 "안 걸린다는 게 이해가 안 된다. 책은 당연히 검색해서 뒤져봐야지 그걸 다 통과시키느냐"며 현황과 대응 방안을 별도 보고하라고 했습니다.이 대통령은 "지폐 100장이 겹쳐 있으면 확인이 가능하지만, 한 장씩 책갈피처럼 꽂혀있으면 현재의 기술로는 발견이 좀 어렵다"는 이 사장의 답변에 "책을 다 뒤져보라"고 말했습니다.그러면서 "사람들이 볼 책은 들고 다니지, 가방에 넣어 검색대를 통과시키지 않는다. 그건 약간 수상한 것"이라며 "(책을) 뒤져보고 열어보면 된다"고 설명했습니다.이어 "사람들이 이 (업무보고) 방송을 봤으니, '아, 이제는 그사이에 끼워서 가면 안 걸리는구나' 생각하면 안 되지 않느냐"고 지적했습니다.이 사장이 "전체 검사는 할 수 없다"고 하자 이 대통령은 "전체(조사)를 하라"며 "전체를 (조사)한다고 하고 실제로 (조사)하면 아무도 (법정 한도 이상의) 현금을 안 가져가고, 다른 방법을 쓸 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 이어 "각별히 관심을 가지도록 하라"고 거듭 주문했고, 이 사장은 "그렇게 하겠다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)