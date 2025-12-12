뉴스

일본 반도체 부활 내건 '라피더스' 자금난 해소?…출자 기업 ↑

김민표 기자
작성 2025.12.12 17:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일본 반도체 부활 내건 '라피더스' 자금난 해소?…출자 기업 ↑
▲ 라피더스 로고

일본 반도체 산업 부활이라는 목표로 설립된 기업 '라피더스'에 출자하는 업체가 대폭 늘어날 것으로 보입니다.

니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 혼다, 후지쓰, 캐논, 교세라, 후지필름 홀딩스, 홋카이도전력 등 기업 20여 곳이 자금 조달을 추진 중인 라피더스에 출자하는 방안을 검토하고 있습니다.

이들 기업은 5억∼200억 엔(약 47억 원∼1천897억 원)을 투자할 것으로 전망됩니다.

라피더스는 도요타, 키옥시아, 소니, NTT 등 일본 대표 대기업 8곳이 반도체 국산화를 위해 2022년 73억 엔(약 693억 원)을 출자해 설립한 회사입니다.

향후 라피더스와 기업 간 협의가 순조롭게 이뤄지면 출자 기업이 30곳 정도로 불어나게 됩니다.

이와는 별도로 미쓰비시UFJ은행, 미쓰이스미토모은행, 미즈호은행 등 3대 대형 은행이 2027년 4월 이후 일정한 조건을 충족할 경우 최대 2조 엔(약 19조 원)을 융자하겠다는 뜻을 라피더스 측에 전했다고 아사히신문이 전했습니다.

라피더스는 홋카이도 지토세에 공장을 세웠으며 2028년 3월 이전에 2나노(㎚·10억분의 1m) 제품 양산을 시작할 계획입니다.

또 지토세에 제2공장을 지어 2029년 이후 1.4나노 제품을 만드는 방안도 추진하는 것으로 알려졌습니다.

일본 정부가 라피더스에 지원을 약속한 금액은 약 2조 9천억 엔(약 27조 5천억 원)에 이릅니다.

일본은 라피더스 성공을 '국가 프로젝트'로 보고 있습니다.

라피더스는 2032년 4월까지 총 7조 엔(약 66조 원)의 자금이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 그중 1조 엔(약 9조 5천억 원)을 민간 출자로 확보할 방침입니다.

(사진=라피더스 공식 홈페이지 캡처)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지