'마차도를 노르웨이로'…작전명 '골든 다이너마이트'의 주역은?

▲ 11일(현지시간) 노르웨이 오슬로에서 노벨평화상 수상 기자회견을 하는 올해 노벨평화상 수상자 마리아 마차도

노벨평화상을 받은 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 한 편의 첩보영화처럼 국경을 뚫고 노르웨이 땅을 밟기까지 물밑에서 미국의 민간 구조대가 극비리에 움직였다는 뒷얘기가 속속 알려지고 있습니다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)과 CBS 뉴스에 따르면 이번 작전을 극비리에 지휘한 '보이지 않는 손'은 미국 특수부대 출신 전투 베테랑 브라이언 스턴이 이끄는 민간 탈출·구조 전문 조직인 '그레이 불(Grey Bull) 구조대'입니다.미국 플로리다주 탬파에 본부를 둔 그레이 불은 스턴을 포함해 전직 특수작전 및 정보 요원들로 구성됐습니다.이들은 마차도의 육상과 해상 탈출을 책임졌습니다.작전은 지난 5일 밤 스턴이 과거 미 정보기관에서 일했던 동료에게 "베네수엘라에서 중요한 '패키지'를 빼내야 한다"는 전화를 받고서 시작됐습니다.스턴은 구조 대상이 여성이라는 말을 듣자마자 마차도라는 사실을 알아챘습니다.또 자신의 경력에서 가장 위험 부담이 큰 작전이 되리라고도 직감했습니다.스턴은 "모두 마차도의 얼굴을 알고 있다"며 "마차도를 이동시키는 것은 힐러리 클린턴을 이동시키는 것과 같다"고 WSJ에 말했습니다.마차도는 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 대통령의 탄압 속에 1년 가까이 은신 생활을 해왔습니다.이 때문에 노벨상 시상식 참석을 위한 이번 탈출 작전도 극비리에 진행됐습니다.마차도는 육지에서 탈출한 후 해상에서 스턴과 접선했습니다.이후 약 13∼14시간 항해해 비공개 장소로 이동한 뒤 오슬로행 비행기에 올랐습니다.바다 위에서 밤중에 마차도가 배에 오른 순간은 구조 작전에서 가장 긴박하고 위험한 고비였습니다.한밤의 거친 바다와 어두운 하늘은 은밀한 작전에 이상적이지만 승선 자체는 고역이었습니다.구름 낀 하늘에 달빛이 거의 없고 배들도 불을 켜지 않아 시야 확보가 어려웠기 때문입니다.마차도가 배에 탄 당시 상황에 대해 그는 "우리 팀과 나는 머리끝부터 발끝까지 젖었고, 마차도도 매우 추운 상태에서 젖어 있었던 고된 여정이었다"며 "마차도는 매우 기뻐했고 흥분했고 동시에 몹시 지쳐있었다"고 CBS 뉴스에 전했습니다.아울러 "처음 마차도를 직접 보고 본인임을 확인했을 때 심장이 멎는 줄 알았다"고 말했습니다.스턴은 이번 임무의 코드명을 '오퍼레이션 골든 다이너마이트'로 불렀습니다.다이너마이트 발명가이자 노벨상 창시자인 알프레드 노벨을 빗댄 이름입니다.그레이 불 측은 마차도 구조를 위해 항공기나 헬리콥터 구조, 가이아나·콜롬비아 경유 탈출 등 최소 9가지 시나리오를 검토했습니다.동시에 세상의 시선을 돌리려고 의도적으로 가짜 소문도 흘렸습니다.마차도가 이미 유럽에 있거나, 콜롬비아행 차량에 탔거나, 미국이 베네수엘라에서 추방자를 태우고 돌아가는 항공편에 몰래 탔다는 등의 내용이었습니다.그레이 불에서 이번 작전에 직접 참여한 인원은 약 20명이지만 정보 제공, 통역, 물류 등 다양한 임무에 더 많은 사람이 관여했습니다.미국 정부는 이번 작전에 개입하지 않았지만, 오인 사격이나 충돌을 피하기 위해 그레이 불은 미군과 비공식적으로 협력했다고 스턴은 인정했습니다.스턴은 2021년 그레이 불을 설립해 아프가니스탄부터 가자지구에 이르기까지 전쟁 지역에서 민간인 탈출 작전을 이끌어왔습니다.그는 자신이 수행한 수백 건의 구조 작전 가운데 마차도 구조 작전이 가장 도전적이면서도 보람 있었다고 강조했습니다.스턴은 "이 작전은 자유 투사의 생명을 구한 일이자 한 어머니의 생명을 구한 일"이라고 CBS 뉴스에 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)