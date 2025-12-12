'갱단과의 전쟁', MZ 조폭과 악의 생태계 추적…장현성 내레이션 참여

이미지 확대하기

SBS 다큐 '갱단과의 전쟁'이 MZ 조폭들의 범죄를 조명한다.오는 14일 방송될 '갱단과의 전쟁' 3부는 'MZ 조폭과 악의 생태계' 편으로 피싱부터 마약까지, 한국의 신세대 범죄자들을 조명한다.2030 세대를 중심으로 등장한 신세대 조직폭력배, 이른바 'MZ 조폭'이 국경을 넘나들며 범죄를 저지르고 있다. 오프라인상에서 협박, 갈취와 같은 범죄를 저지르는 전통적인 조직 폭력배들과는 달리, 이들은 디지털을 기반으로 마약, 인신매매, 투자리딩사기, 로맨스스캠, 불법도박, 가상자산 사기 등 돈이 된다면 무슨 일이든 할 준비가 되어 있다. '갱단과의 전쟁' 3부는 진화하는 초국가 범죄의 최전선에서 'MZ 조폭'을 추적하는 국내외 기관들의 고군분투를 담는다.필리핀 이민청에서 검거하는 외국인 중 절대다수를 차지하는 것은 한국인이다. 20~30대 한국인 범죄자들이 필리핀에 몰려들어 마약 밀수를 비롯한 디지털 스캠, 고문, 납치 등의 범죄를 저지르고 있다는 필리핀 현지 수사관. 그들은 어마어마한 돈을 벌어들이고 있으며 이를 이용해 고급 은신처를 마련하고 무장한 경호원을 고용하고 있다. 이들을 검거하러 출동하는 현장에는 소총과 방탄조끼가 필요하다.그런데 최근, 필리핀 현지에 파견된 한국 검찰 수사관이 주목하는 한 남자가 있다. 필리핀에서 각종 디지털 사기 범죄에 가담하며 한국으로 마약을 밀반입하고 있는 도피범 A 씨. 오랜 잠복과 탐문 끝에 어렵게 남자를 검거하는 데에 성공했지만, 수사관들은 그의 휴대전화에서 뜻밖의 사실을 발견한다. 그는 소위 'MZ 조폭'이라 불리는 복잡한 하이브리드 범죄 조직과 연결된 것으로 추정된다.경기남부경찰청 형사기동대 역시 국내에서 이 하이브리드 범죄 조직을 쫓고 있었다. 보이스피싱과 마약 유통을 결합한 이 조직은 그들만의 체계를 갖추어 점차 국내에서 그 세력을 확장해 나가며 수백억 원대의 피해를 발생시키고 있었다. 밤낮없이 전국을 오가며 조직원을 검거하던 형사들은 곧 '재규어'라는 이름의 조직 수장에 대한 단서를 얻는다. 이름 말곤 아무것도 알려진 게 없는 정체불명의 상선. 그는 필리핀과 한국을 오가며 대체 어떤 음모를 꾸미고 있는 것인지, 국경을 넘나들며 진화한 신세대 범죄 조직의 실체가 낱낱이 드러난다.'갱단과의 전쟁'은 방송미디어통신위원회, 한국방송통신전파진흥원 제작 지원을 받아 매주 일요일 밤에 총 4부작으로 시청자를 찾아가는 다큐멘터리다. 배우 장현성이 3, 4부 내레이션에 참여해 수사기관의 추적에 무게감을 더한다.'갱단과의 전쟁' 3부 'MZ 조폭과 악의 생태계' 편은 오는 14일 일요일 밤 11시 5분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)