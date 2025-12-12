온유 반박했는데 키는 '침묵'…'나혼산' 팬들 "입장 밝혀라" 성명

MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'의 출연자 박나래가 이른바 '주사이모'라 부르는 A 씨를 통해 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸인 가운데, '나 혼자 산다' 팬들이 그룹 샤이니 소속 키에게도 '주사이모' 논란에 대한 입장을 요구하고 나섰습니다.



'나 혼자 산다' 일부 팬들은 어제(11일) 온라인 커뮤니티에 입장문을 올려 "최근 키를 둘러싼 여러 논란과 소속사의 침묵을 지켜보면서, 방송에서 보여준 키의 소신과 현재의 태도 사이에 적지 않은 괴리감을 느끼고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서 "'나 혼자 산다' 시청자와 팬들에게 전하고 싶은 생각과 입장은 무엇인지' 등을 알고 싶다고 적었습니다.



키는 올해 MBC 방송연예대상 MC를 맡은 것으로 알려진 가운데, 팬들은 MBC 방송연예대상 무대에 오르기 전 입장을 밝혀주길 바란다고 강조했습니다.



키는 '주사이모' A 씨와 연결된 듯한 정황이 온라인에서 제기됐습니다.



A 씨의 SNS에는 키의 반려견으로 추정되는 강아지들의 모습이 담겨 있었고, 키가 4년 동안 살았던 한남동 유엔빌리지를 위치로 태그한 게시글도 있었습니다.



그러나 현재까지 소속사 SM엔터테인먼트와 키는 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다.



같은 그룹 샤이니 소속 온유도 '주사이모' 친분설이 불거졌는데, A 씨가 근무했던 병원에서 "피부관리만 받았다"고 해명한 바 있습니다.



