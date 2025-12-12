뉴스

미 금리 인하에도 원/달러 환율 이틀 연속 상승…1,473.7원

최승훈 기자
작성 2025.12.12 16:29 조회수
미 금리 인하에도 원/달러 환율 이틀 연속 상승…1,473.7원
▲ 미국 달러화

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 정책금리를 낮췄지만 원/달러 환율은 이틀 연속 소폭 상승했습니다.

오늘(12일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 0.7원 오른 1,473.7원으로 집계됐습니다.

환율은 0.1원 내린 1,472.9원에서 출발해 오전 한때 1,470.7원까지 내려갔다가 오후 들어 1,473.9원까지 오르기도 했습니다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 10일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트(p) 낮추기로 했습니다.

하지만, 환율은 11일 2.6원 오른 데 이어 12일에도 상승을 이어갔습니다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.4% 내린 98.36을 기록했습니다.

오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 945.89원입니다.

전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 2.29원 상승했습니다.

엔/달러 환율은 0.19% 내린 155.792엔입니다.

외국인은 유가증권시장에서 470억 원가량을 순매수했습니다.

